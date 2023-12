„Je to hnus, navíc je to ponuré, moc dobrý pocit tady z toho nemám. Někdy mám strach, že na mě někdo zpoza těch oblouků vybafne,“ nebere si servítky Marcela Bobtová, která žije v Kuklenách a podjezdem kolem pomalu se posunující kolony aut tlačí kolo. Podjezd je starý už šest desítek let. Dva jízdní pruhy se tady noří pod násyp železniční trati. Silnici lemuje opěrná řada klenutých oblouků a za nimi je vyvýšený chodník široký víc než jeden a půl metru. Oprýskané stěny pak "zdobí" graffiti.

Úpravy navrhnou renomovaní architekti

Rekonstrukci vstupu do města po Pražské ulici chystá Správa železnic v rámci dlouho chystané rekonstrukce hlavního nádraží. „Nicméně nové řešení je takové čistě technické, takže my chceme, aby ten proces měl trochu vyšší úroveň, protože to bude brána do města,“ vysvětluje náměstek hradecké primátorky Adam Záruba.

Už čtvrtá dotační podpora pro rekonstrukci Vrbenského kasáren, za čtvrt miliardy

Ten má na magistrátu na starost mimo jiné urbanismus a architekturu. Rada města schválila začátkem prosince zadání studie renomované společnosti Opočenský Valouch architekti.