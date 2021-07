Brzy se začalo hovořit o plánech, jak ve městě vytvořit celý systém cyklověží. Fakultní nemocnice, Univerzita Hradec Králové, zimní stadion nebo koupaliště Flošna, to jsou jen některá místa, která město ve svém plánu rozvoje parkování kol vytipovalo jako vhodná k výstavbě dalších cyklověží.

Jenže místo plánovaného rozvoje to nyní vypadá, že z města dost možná zmizí cyklověže úplně. Už v roce 2019 demontovali dělníci nejstarší cyklověž v Česku. K zemi šla po dlouhodobých sporech mezi radnicí a majitelem Rudolfem Bernartem ze společnosti Systematica. Tomu se nelíbilo, že město navzdory dřívějšímu usnesení zastupitelstva věž neodkoupilo. Celý spor skončil u soudu, který rozhodl, že město nepochybilo. Jenže pro cyklisty se o žádné vítězství nejednalo. U nádraží cyklověž chybí. Bezpečného parkování u dopravního uzlu by se lidé mohli znovu dočkat nejdřív za tři roky.

O vybudování velkokapacitního úložiště pro kola jedná hradecká radnice se Správou železnic (SŽ). Přestože ještě jednání nejsou u konce, vypadá to, že by se město na jeho vybudování ani nemuselo finančně podílet. Stavba by měla časově souviset s plánovanou přestavbou hlavního nádraží a jeho okolí. Tu plánuje SŽ začít zhruba za tři roky.

Podobný osud jako původní věž u nádraží možná už brzy čeká i cyklověž u obchodního centra Futurum. Tu před lety postavila soukromá společnost Aspira Invest. Nyní ji městu nabídla k odkoupení. Zastupitelé však odkup i na doporučení komisí a výborů odmítli. Podle města není věž na tomto místě dostatečně vytížená a představovala by ekonomickou zátěž. „Mrzí mě to, protože Hradec byl dříve vzorem pro budování věží. Promrhali jsme ale bohužel dobu, kdy bylo možné na cyklověž získat až devadesátiprocentní dotaci,“ řekl Deníku náměstek primátora Pavel Marek (ANO). Město prý uvažovalo i o možnosti, že by cyklověž u Futura odkoupilo a následně ji přesunulo třeba k fakultní nemocnici. Kvůli nákladům na přesun by to ale prý nebylo výhodné. „Musíme vyhodnotit, zda do dalších věží jít. Třeba Pardubice mají cyklověž před hlavním nádražím a i tam jim ekonomicky vychází jako nerentabilní,“ dodal Marek. Ten věří, že věž od Futura nezmizí a koupí jí některý ze soukromníků.