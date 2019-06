V pondělí ráno začali silničáři s opravou vozovky v úseku od exponované křižovatky Tesla na Gočárově okruhu po pekárnu na výpadovce na Třebechovice. „Na základě provedeného diagnostického průzkumu bude prováděna obnova živičných krytů vozovky, vodorovného a svislého dopravního značení a betonových svodidel,“ řekl Deníku Pavel Zeman z hradeckého Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Uzavírka je plánovaná do 15. srpna, přičemž práce by měly být rozdělené do několika etap. „Nejprve budou práce probíhat ve směru výjezdu z Hradce postupně v celé délce úseku, dále ve střední části silnice v úseku od prodejny Lidl po konec úseku a na závěr ve směru příjezdu do Hradce postupně v celé délce úseku,“ píše se v rozhodnutí o částečné uzavírce, které vydal krajský úřad. Hned první den prací způsobil řidičům těžkosti. Kolony na Gočárově okruhu se v dopravní špičce tvořily už od křižovatky na Brněnské.

Pokud se rozhodnete úseku vyhnout tím, že zvolíte cestu přes Malšovu Lhotu, čeká vás problém od července. Dojde totiž k souběhu prací na obou silnicích, které do Hradce Králové vedou z východní strany. Na silnici III/29827 začne kompletní uzavírka 1. července. Potrvá až do konce roku. „Vzhledem k tomu, že oba investoři se po několika jednáních dohodli na tom, že opravu obou silnic je nutné provést v letošním roce, dochází k částečnému souběhu obou uzavírek,“ uvádí se v rozhodnutí krajského úřadu.

U Soutoku až do října

Řidiči v krajské metropoli musí počítat se zdržením nejen při výjezdu na Třebechovice, problémy na ně čekají i na druhé straně Gočárova okruhu. Už třetí týden se kvůli zúžení do jednoho pruhu tvoří dlouhé kolony i na příjezdu do města ve směru od Pardubic. V první etapě rekonstrukce mostu U Soutoku je uzavřen pravý jízdní pruh ve směru k fakultní nemocnici. „Tato etapa by měla trvat zhruba šest týdnů,“ řekl Deníku Miroslav Gregor z hradeckého ŘSD v půlce května.

V další etapě přijde na řadu levý jízdní pruh. Až potom se dělníci vrhnou na druhou stranu mostu. Ve třetí a čtvrté fázi se tedy bude jezdit s omezením vždy pouze jedním jízdním pruhem ve směru k vlakovému nádraží či výpadovce na Pardubice. Konec celé rekonstrukce Gregor odhaduje na říjen letošního roku. Problémy v dopravě způsobuje uzavírka zejména na Rašínově třídě vedoucí od Březhradu. Tam řidiči čekají v odpoledních hodinách i několik desítek minut. Pokud na opravovaný most přijedete ze Střelecké ulice, větší zdržení nečekejte.