Na Moravském Předměstí v Hradci vyroste ekologická školka pro stovku dětí

Mateřinka se speciálně upravenou zelenou střechou přecházející volně do zahrady, nová kuchyň i komunitní ekocetrum - takové zázemí nabídne stovce dětí plánovaná ekologická školka na Moravském Předměstí. Kapacita hradeckých školek je naplněná a je třeba to do budoucna řešit.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vizualizace nové školky Podzámčí II. | Foto: archiv města Hradce Králové