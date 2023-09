S tříměsíčním zpožděním se dočkaly kolaudace poslední části nového stadionu v královéhradeckých Malšovicích. V novém svatostánku hradeckého fotbalu se už dva měsíce hraje, ale na dokončení a kolaudaci ještě čekaly třeba ubytovací část, nebo jedna tělocvičen. Stadion ale čeká ještě řada drobných úprav.

Podívejte se na zázemí Votroků | Video: Jiří Fremuth

První viditelnou změnou je třeba domalování běžeckých drah na okruhu kolem stadionu. Další se pak událo uvnitř stavby za bezmála třičtvrtě miliardy korun. „Prostory, které byly vyňaty z kolaudací v červenci, tedy ubytovací část, jedna tělocvična a kanceláře krajského fotbalového svazu, jsou již zkolaudovány. Kolaudace nabyla právní moci 21. září a jsme připraveni na předání stavby investorovi,“ řekla Hradeckému deníku za konsorcium stavebních firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont Edita Nováková. Stadion měl být hotový do prázdnin, ale nakonec se narychlo kolaudovaly na konci července části potřebné pro zahájení domácí sezóny hradeckých Votroků 5. srpna.

Hotový není jen sportbar

Faktické dokončení multifunkční arény potvrdil i investiční náměstek hradecké primátorky Lukáš Řádek: „Práce na stadionu jsou dokončeny a je zkolaudováno. Až na sportbar, který je věcí provozovatele, ale smluvně je kolaudace věcí zhotovitele.“ Arénu teď provozuje hradecký fotbalový klub. „Drobné reklamace tam jsou, ale jinak, co se týče užívání částí, které byly zkolaudovány dříve, tak ty jsou pro nás komfortní,“ libuje si generální manažer FC Hradec Králové Richard Jukl.

Jediným nezkolaudovaným prostorem z původní zakázky na největší hradeckou investici v novodobé historii tak zůstává sportbar vedle pokladen stadionu. „Tam si to dává dohromady podnájemce, který by to měl provozovat. A to bude záležet na něm, v jaké rychlosti to stihne,“ dodává Richard Jukl.

O penále za zpoždění se bude teprve jednat

Podle hradeckého magistrátu měl být stadion hotový do letních prázdnin. Ze smlouvy pak vyplývají možné sankce za zpoždění. Podle vedení města se jedná o komplikovaný problém. „Takzvané závazné milníky, dílčí i konečné, jsou hlavní, nikoli jediné parametry. Pro stanovení smluvních pokut město stále trvá na tom, že termín dokončení projektu uplynul 30. června 2023. Nicméně v této konkrétní a zároveň komplikované situaci existují rozdílné názory mezi smluvními stranami, což souvisí s dalším postupem ve věci výše možných sankcí za nesplnění termínu ze strany zhotovitele,“ řekl Lukáš Řádek.

Běžecký tunel by potřeboval zateplit

Hradec Králové teď hledá využití pro trojici menších tělocvičen v útrobách stadionu. „Řada zájemců si prostory si přišla ty prostory prohlédnout. Nicméně někteří mají požadavky na stavební úpravy nebo na vybavení,“ vysvětluje náměstek primátorky pro oblast sportu Miroslav Hloušek. Město chce požadavky sportovních organizací posoudit a zhodnotit, zda jsou reálné i z hlediska stavebních úprav, ale i dalších nákladů. „Co se týká běžeckého tunelu, tam se jedná o celkové zateplení. Je to sice stometrový úsek, ale reálně se tam dá trénovat sprint na 60 metrů. Uvažuje se i atletické doskočiště,“ vysvětlil Miroslav Hloušek. Stometrová dráha je ve východní tribuně. Zájem o tělocvičny mají třeba i zápasníci nebo šachisté. Prostory by jim mohly začít sloužit nejdřív na začátku příštího roku.