Také severočeské Teplice se už brzy budou moci pochlubit velkoformátovým dílem původně hradeckého streetartového umělce s pseudonymem JW Mind Strike. Ve svém domovském městě v poslední době proslul hlavně "prsaticí", malbou nahé plavkyně. A není překvapením, že také v Teplicích je motivem jeho malby žena.

Velkoformátový umělecký výtvor vzniká na Galerii Teplice. | Foto: Deník/Petr Málek

Po instalaci alegorické sochy Davida přímo v atriu nákupního centra potvrzuje obchodní dům Galerie Teplice svůj další rozměr aktivit obchodního areálu. Ten koresponduje s názvem Galerie. Podpora umění. Na jedné z venkovních stěn vzniká v těchto dnech umělecké dílo dnešní doby.

Nechceme odklánět pozornost k legálním plochám, říkají aktivistky z Kozisvětu

Ředitel obchodního centra Deníku potvrdil, že malba je na zakázku. "Diskutovali jsme o tom už delší dobu. Nyní dochází k realizaci. Nemá cenu prozrazovat, o co přesně půjde, nechte se překvapit až do doby, než bude dílo hotové," poznamenal. Potvrdil autora, který si říká JW Mind Strike. Podobu vzniku díla je uzvařený přechodně průchod nad vjezdem do podzemního parkoviště Galerie. Právě nad ním se totiž umělecký výtvor nyní rýsuje.

Ven z galerií. Obrazy vnadných ženštin probouzejí z šedi mosty i opuštěné domy

Lidé v Hradci díla umělce JW Mind Strike (JW17) dobře znají. Hlavně jeho Plavání, malbu obnažené krásky, kterou mu skupina s názvem Kozisvět "cenzurovala" tak, že zakryla dívčí vnady.

Na další díla tohoto umělce, který patří v republice k vyhledávaným, se můžete podívat zde:

Česká street art je daleko bohatší, než se na první pohled zdá, říká JW17, autor nahé plavkyně vyobrazené na mostu v Hradci Králové, která vzbudila velký ohlas. Tvoří běžně v terénu se sprejem v ruce, na stěnách mostů, opuštěných domů a hal i na střechách.Zdroj: se souhlasem z FB JW Mind Strike