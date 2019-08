V příštích třech letech město investuje do různých opatření téměř 60 milionů korun. Peníze půjdou například na výsadbu zeleně, rekonstrukce jezírek, parků nebo na budování nádrží na dešťovou vodu na sídlištích, ze kterých se bude čerpat voda na zavlažování.

„V následujících třech letech bychom chtěli každý rok dát zhruba půl milionu korun na jímky, které by zadržovaly dešťovou vodu na sídlištích. Zatím zbytečně odtéká do kanalizace,“ uvedl hradecký primátor Alexandr Hrabálek (za ODS). Například příští rok by měla začít rekonstrukce parků Pernštejnů a Sádky v okolí Malého labského náhonu v městské části Kukleny za 15 milionů korun. „Kukleny mají velký deficit v zelené infrastruktuře, nové parky by měly přispět ke zlepšení mikroklimatických podmínek a komfortu bydlení. V tuto chvíli se dokončuje projektová dokumentace,“ uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Martin Hanousek (Změna pro Hradec).

Projekt počítá také s rekonstrukcí Kubištových sadů mezi Pospíšilovou třídou a sportovní halou Slavie za deset milionů korun. „Její realizace se předpokládá na rok 2021, o rok později by se úprav měly dočkat Vonešovy sady u staré nemocnice,“ uvedla mluvčí radnice Kateřina Šmídová. (č)