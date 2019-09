Na zájemce všeho věku tady budou čekat hudební vystoupení, divadlo, promítání, tvořivé dílny pro malé i velké, gurmánské zážitky, bazárek místních podniků a společné jídlo.

Zažít město jinak je sousedské setkání, jehož náplň vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit. Jsou založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů a mnoha dalších subjektů.

„Líbí se nám myšlenka akce. Obyvatelé měst mají vystoupit ze stereotypu vnímání veřejného prostoru a uvědomit si jeho hodnotu. Společné setkávání, seznamování, prezentace podniků i umu místních lidí, to je to, co tuto akci dělá ojedinělou a významnou,“ říká Martina Erbsová, ředitelka hradeckého Centra uměleckých aktivit, která tuto akci organizuje.