„Tak jsme se snad dočkali. A konečně nadešel okamžik, kdy jsme odstartovali stavbu nového fotbalového stánku v Hradci Králové,“ řekl v pátek krátce po jedenácté hodině dopoledne primátor města Alexandr Hrabálek, když usedal za stůl, kde spolu se zástupci firmy Arcadis Czech Republic podepsalo město smlouvu na správce stavby. Podle podepsaného dokumentu má Arcadis připravit nyní všechny podklady tak, aby tendr na výstavbu fotbalového svatostánku, mohl být vypsán do konce srpna. „Je to termín, na kterém jsme se dohodli. A na zastupitelstvu, které se uskuteční 31. srpna, bychom rádi vyhlásili soutěž na zhotovitele,“ informoval primátor.

Německá stopa

Podle ředitele Arcadisu Pavla Čermáka je tento termín reálný. Avšak samotný návrh stadionu, jež už několik let koluje po internetu i stolech zastupitelů, dozná částečných změn. „Chceme, aby skutečně splňoval požadovanou multifunkčnost. V současné době jsme zahájili práci na přípravě podkladů pro výběrové řízení. Při této práci také přemýšlíme, jak by měl konečný stadion, který se bude stavět v režimu design and build, vypadat,“ řekl Pavel Čermák, který se spolu s projektovým manažerem firmy Pavlem Obermajerem v nejbližších dnech pojede podívat i na podobný stadion, který před čtyřmi lety otevřely v německém Zwickau. „GGZ-Arena, která pojme 10 tisíc diváků, má podobné parametry jako Hradcem uvažovaná aréna. Tam chceme nabrat zkušenosti, které Hradci se stavbou chybí, a zjistit, co v současném projektu chceme ponechat a co naopak do něj ještě implementovat. Takže k dílčím úpravám současného projektu jistě dojde,“ nechal se slyšet Pavel Obermajer a dodal, že dílčí změny však nebudou mít rozhodně vliv na cenu. „Maximálně tak na jejím snížení. Ale jsem tu pro to, abychom držely nejen finanční parametry, ale kontrolovali i projektovou dokumentaci tak, aby se v žádném případě nepřekročil plánovaný rozpočet,“ uvedl Pavel Obermajer.

Zájem o výstavbu je

Rozpočet na přestavbu stadionu je naplánován na 605 milionů bez DPH. A město dál počítá s tím, že část peněz uhradí stát. „Máme neoficiální příslib Národní sportovní agentury, že tato dotace bude činit až 150 milionů korun. To by pro rozpočet stavby byla samozřejmě vítaná podpora ze strany státu,“ uvedla náměstkyně primátora Monika Štayrová. Tu ještě doplnil její kolega náměstek Jiří Bláha, kdy dodal, že z 605 milionů připadne část právě společnosti Arcadis „Odměna za všechny její služby je součástí schváleného rozpočtu na stavbu fotbalového stadionu v celkové maximální výši 605 milionů korun bez daně,“ řekl Jiří Bláha a doplnil informace o výběrovém řízení: „Bude se jednat o řízení s uveřejněním, ve kterém budou dodavatelé nejprve podávat žádosti o účast, kterými prokáží splnění kvalifikace. Následně pak tito kvalifikovaní dodavatelé budou podávat předběžné nabídky, o kterých se může v rámci jednacího řízení s uveřejněním jednat. V závěru zadávacího řízení budou podávány konečné nabídky, na základě kterých bude vybrán dodavatel k uzavření smlouvy." Podle náměstka Bláhy je už nyní jasné, že velké stavební firmy mají o přestavbu hradeckého stadionu zájem: „Při předběžných tržních konzultacích se o informace zajímalo dvanáct subjektů.“

Kdy však poprvé hradečtí fotbalisté kopnou do balónu na novém stadionu, nechtěl nikdo z města predikovat. „Bude to znít jako paradox, ale bude záležet na těch, kdo tendr nevyhrají,“ uvedl primátor. Po vybrání zhotovitele by samotná stavba stadionu měla trvat 18 měsíců.