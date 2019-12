Tradiční charitativní akce Stromeček splněných přání přinese i o letošních Vánocích radost do azylového domu, do Domova pro matky s dětmi v Hradci Králové na Pouchově.

Stromeček splněných přání | Foto: Jitka Zadrobílková

Podstatou je předávání vánočních dárků pro děti bez domova, jejichž maminky si dárky nemůžou dovolit. Dárky můžete přinést do obchodního centra Atrium od úterý do čtvrtka 19. prosince, každý den od 15 do 19 hodin. Přání budou jako tradičně rozepsaná na kartičkách v místě akce, nebo také na webových stránkách projektu www.stromecekprani.cz.