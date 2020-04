„Covid-19 nám možná zkomplikuje některé investice, ale ty věci, které už jsou rozjeté, by měly pokračovat. Rekonstrukce Benešovky se to nedotkne, ta musí pokračovat,“ řekla deníku náměstkyně primátora pro oblast správy majetku města Věra Pourová (ANO).

Přípravy jdou podle plánu

Ačkoliv k samotnému zahájení prací je ještě daleko, na potřebné administrativě se pracuje už několik měsíců. V listopadu loňského roku začalo město ve spolupráci se zástupci společenství vlastníků jednotek (SVJ) sbírat potřebné podpisy vlastníků, kteří jimi vyjadřují souhlas se stavbou na jejich pozemku. Původní představa, že sběr podpisů bude hotový do tří měsíců, se nenaplnila. Nyní už má ale město podpisů dostatek. V nejbližší době by tak na stavební úřad měla dorazit žádost o vydání územního rozhodnutí.

Kolik procent podpisů je vlastně k zisku územního rozhodnutí potřeba, je tak trochu záhadou. Zatímco náměstkyně Pourová hovoří o dvou třetinách, investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) pracuje s přísnějším výkladem. „U všech SVJ už v tuto chvíli máme požadovaných 75 procent podpisů. Společnost Valbek by už měla mít projekt hotový a být připravena podat žádost o územní rozhodnutí,“ potvrdil Bláha. Podpisů by v každém případě měl být dostatek.

Poslední problém podle Bláhy představuje jednání s majitelem společnosti EMKO sídlící na Benešově třídě. Kvůli rekonstrukci se bude muset vystěhovat jinam. Podle Pourové by už ale dohodě nemělo nic bránit. „Po jednání v minulém týdnu už bychom měli být ve shodě. Na příští radě bychom měli návrh smlouvy s panem Moupicem schvalovat,“ doplnila Pourová s tím, že všechny spory s ostatními vlastníky už jsou vyřešené.

Malá část Benešovy třídy je opravená

Pokud by připravená dohoda padla, měla by radnice podle Bláhy pokračovat aspoň v těch částech Benešovky, kde problémy nejsou. „Město začne rekonstruovat tam, kde se podaří nejdříve dosáhnout územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud budou někde občané náš postup zdržovat, tak se to možná někde zpozdí. Ne ovšem vinou města, ale obyvatel Benešovy třídy,“ řekl Bláha. Z pěti plánovaných etap rekonstrukce Benešovky je zatím hotová jen jediná. Už šest let. Zbytek přijde na řadu nejdříve za tři roky.

Už na podzim radnice přiznala, že rekonstrukce Benešovy třídy v tomto volebním období nezačne. Tendr na zhotovitele chce vypsat v roce 2023.