V těchto dnech uplyne tříměsíční lhůta, do které měli zástupci společenství vlastníků jednotek (SVJ) z Benešovy třídy dodat městu podpisy vlastníků, kteří jimi vyjádří souhlas se stavbou na jejich pozemku. Podpisy radnice potřebuje, aby mohla začít s roky odkládanou rekonstrukcí nejlidnatější ulice v Hradci Králové.

Vedení města už na podzim přiznalo, že v tomto volebním období se stavebními pracemi nezačne. Na přípravě projektu ale dál pracuje a právě zisk podpisů je prvním krokem.

Zisk podpisů ovšem nejde tak rychle, jak na radnici doufali a smlouva se zástupci SVJ je nevymahatelná. Radnice je ráda, že počet získaných podpisů aspoň postupně roste. „Před dvěma týdny jsme měli podpisové archy zpátky zhruba od poloviny SVJ,“ řekla Deníku náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO).

Sběr podpisů má menší zpoždění

Zatímco v některých domech už mají všechny podpisy majitelů, jinde narazili na problémy. „Jsou tam asi dvě dědická řízení, která se mohou táhnout, a tím pádem to v tuto chvíli nemá kdo podepsat. Zároveň existují i vlastníci, kteří žijí v zahraničí. Sesbírat sto procent podpisů je nereálné,“ upozornil opoziční zastupitel Aleš Dohnal (Piráti). Město podle něj brzy dokáže sesbírat kolem 90 procent podpisů. Zda to bude stačit, podle Dohnala není jisté.

Vedení města je přesvědčené, že ano. Zatímco krátce po volbách hovořila radnice o potřebě získání všech podpisů, loni přišla s výkladem, že by měly stačit tři čtvrtiny. A podle nejnovějšího posudku je to prý ještě méně. „Máme k dispozici nové stanovisko od ministerstva pro místní rozvoj, které říká, že by měly stačit dvě třetiny podpisů. Takže já věřím, že se to bez problémů sejde,“ vysvětlila Věra Pourová.

I když podpisy od každého vlastníka město prý nepotřebuje, chce dát každému možnost se vyjádřit. „Je to otázka transparentnosti. Pokud bude ale někdo otálet, tak tím nejsme limitováni,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast správy majetku města.

Zda bude počet podpisů dostatečný, rozhodne nakonec stavební úřad. „Město ty názory na procento potřebných podpisů poměrně pružně mění. Myslím, že v tom, co je opravdu potřeba, nemá jasno vůbec nikdo,“ vyjádřil obavy Dohnal.

Pokud se názor vedení města ukáže jako správný, měl by magistrát ještě letos na jaře podat žádost o vydání územního rozhodnutí a nejdéle na podzim ho i získat. Dalších 10 měsíců pak bude mít projektant na vypracování projektové dokumentace. „Poté musíme zajistit stavební povolení. O jeho vydání rozhodne státní správa, budou znovu potřeba souhlasy vlastníků. Věříme, že povolení získáme během tří až pěti měsíců,“ popsal další postup investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS). Další fází bude zhotovení prováděcí dokumentace, které potrvá pět měsíců. A pak už snad dojde na výběrové řízení na zhotovitele. V optimistické variantě v roce 2023. „Většina termínů je dána zákonem a nelze je urychlit,“ dodal Bláha.