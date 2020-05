Na návštěvníky nejvyšší dominanty města, z jejíhož ochozu se otvírá jedinečný pohled nejen na Hradec Králové, ale i na vzdálené vrcholky Krkonoš a Orlických hor, čeká při letošních prohlídkách několik novinek.

Bílá věž v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

„Pro tento rok jsme se připojili k výročním akcím u příležitosti 140 let od narození Josefa Gočára, významné osobnosti hradeckých dějin. Ten spolu s Janem Kotěrou a dalšími architekty významně zasáhl do moderního podoby našeho města. Návštěvníci si tak od 1. června cestou za výhledem do kraje budou moci prolistovat na dotykových obrazovkách životem a dílem tohoto urbanistického velikána,“ prozrazuje Miroslav Franc, ředitel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která Bílou věž provozuje.