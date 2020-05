„Uděláme vše pro to, abychom mohli být indickým rodinám v nouzi oporou i v následujících letech alespoň v takovém rozsahu jako doposud. Uvědomujeme si, že to bude mimořádně obtížné, protože řada našich dosavadních dárců bude muset řešit vlastní existenční problémy,“ říká ředitelka Diecézní charity Hradec Králové Anna Maclová.

Hradecká Diecézní charita se tedy obrací s velkou prosbou na všechny, kdo se sami kvůli nouzovému stavu neocitli ve finanční nouzi.

„Pokud si to můžete dovolit, prosíme Vás o mimořádný příspěvek na vzdělávání dětí, které letos nedostanou pravidelný příspěvek od svých dárců. Pomozte nám překlenout toto náročné období. Byla by nesmírná škoda, kdyby děti zapojené do našeho projektu Adopce na dálku, přišly kvůli současné pandemii o naději na lepší budoucnost. Budeme vděční za jakýkoliv příspěvek,“ vzkazuje ředitelka Anna Maclová.

Příspěvky je možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700. Cena potravinového balíčku pro jednu rodinu se pohybuje od 160 do 670 korun. Jakákoliv pomoc od českých dárců je proto vítána.