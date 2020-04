Dagmar Lusková v rozhovoru pro Deník popisuje, jak se největší domov pro seniory v Královéhradeckém kraji snaží splnit vládní nařízení a jakým způsobem k tomu mají pomoci karavany přistavené vedle budovy, nebo že sto zaměstnanců je dobrovolně připraveno se v případě výskytu nemoci v domově v zařízení na několik týdnů i s klienty zamknout před okolním světem.

Vedete největší domov seniorů v kraji s kapacitou 340 seniorů a vzhledem k zájmu o lůžka máte pravidelně plno. Je v takovém kolosu vůbec reálně možné vyčlenit desetinu kapacity pro nakažené a přitom dál fungovat, jak po vás chce vláda?

Vyžaduje to obrovské organizační manévry, ale dokážeme to splnit. V praxi to znamená vyklidit páté patro starší ze dvou našich budov, která je známá jako Ypsilonka. Obvolali jsme kvůli tomu rodiny všech klientů, kteří tam pobývají a všechny klienty odtud přesouváme na druhou novější budovu. V té jsou převážně jednolůžkové pokoje. My z nich dočasně uděláme dvoulůžkové a přesuneme klienty z druhé budovy. Sice to nebude pro klienty úplně komfortní, ale jiné řešení neexistuje. Vyčleníme tím páté patro na Ypsilonce k izolaci. Je tam prostor na 34 lůžek, takže to úplně přesně splní ten požadavek na 10 procent kapacity. Pokoje budou zatím prázdné, když k nákaze dojde, přesuneme tam klienty s postelemi, na kterých jsou nyní.

Zvládl by se o nakažené klienty postarat personál domova?

S personálem je to ještě složitější situace. Mluvíme s nimi o tom, kdo z nich bude ochoten nastoupit tuhle „infekční“ službu. Samozřejmě za to budou velmi dobře finančně ohodnoceni. Je potřeba říct, že pečovatelky v sociálních službách zpravidla nemají zdravotnické vzdělání. Máme už proto domluvenou erudovanou školitelku, která je naučí, jak s těmi ochrannými pomůckami pracovat. V sociálních službách se běžně s takovou infekcí nepracuje. Všechno chceme zvládnout během nejbližších dnů, abychom byli co nejdříve na zavlečení nákazy připraveni. Upřímně říkám, že očekávám průnik infekce do domova během týdne.

Už dříve jste v médiích říkala, že v případě potřeby jste připraveni na několik týdnů domov zcela uzavřít před okolním světem. Sama prý chodíte do práce se sbalenou taškou už několik týdnů. Bude ale v domově dostatek místa i pro personál, který by v případě karantény také neměl opouštět zařízení?

To je opravdu problém, protože původně jsme počítali s tím, že personálu bychom vyčlenili právě to páté patro, které teď ale vzhledem k tomu mimořádnému opatření musí sloužit jako izolace pro nakažené. Snažím se proto sehnat karavany, které by byly umístěné v areálu domova a zaměstnanci by v nich v případě celkové karantény mohli přespávat. V případě uzavření zařízení zde musí zůstat zhruba sto zaměstnanců. Doufám, že se tedy podaří aspoň část z nich přesunout do těch karavanů. Chci to zaměstnancům nabídnout i v případě, že celková karanténa nebude. Aby mohli absolvovat co nejméně přesunů mimo zařízení.

Máte jasno v tom, kteří zaměstnanci by v případě uzavření domova zůstali uvnitř?

Jsme na to připravení. Máme dobrovolníky z řad personálu, kteří v takové chvíli v domově třeba dva nebo tři týdny zůstanou. O uzavření by musela rozhodnout krajská hygiena. Podle příkladů z jiných krajů, kde už se nákaza v domovech pro seniory objevila, víme, že to každá hygiena řídí jinak. Některá zařízení v karanténě jsou, jiná nejsou. Je otázka, jak hygienici vyhodnotí míru rizika. My jsme už nějaká epidemiologická opatření zavedli sami. Snažíme se třeba o to, aby se personál z různých oddělení nepotkával. Aby personál z prvního patra nepřišel do styku s personálem z druhého a podobně. Úplně samostatným vchodem chodí třeba zaměstnanci prádelny, separovat se budou i zaměstnanci z kuchyně. Kuchyň také začala vydávat obědy na vozík, který nechá v bezkontaktní zóně a odtud si ho následně převezme personál z přímé péče.

Pokud by se objevili v domově třeba dva nakažení, zůstali by na tom pátém patře v domově nebo by se přesunuli do vojenského zařízení v Těchoníně, který kvůli tomu aktivovalo o víkendu ministerstvo obrany?

Já to teď nedokážu říct. Záleží i na tom, jak se bude vyvíjet situace celkově. Dokážu si představit, že pokud se objeví jeden nebo dva nakažení klienti, že si je v tuto chvíli převezme Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde ještě v tuto chvíli kapacita je. Zítra nebo za týden to už ale může být jinak. Pokud už tam kapacita nebude, zůstane pravděpodobně klient s mírným průběhem u nás, s těžším ale stejně musí do zdravotnického zařízení. Je možné, že to bude Těchonín.

V neděli večer přišlo ministerstvo zdravotnictví s nařízením, že všichni klienti přicházející do domovů pro seniory zvenčí, musí projít testováním. Co na to říkáte?

Potěšilo mě to. Nařízení vzniklo na podnět sociálních služeb, jsem velmi ráda, že na to ministerstvo reagovalo. My už 14 dní nepřijímáme nové klienty. S kapacitou chci klesat z 340 míst až na 300. Jednak kvůli manévrům s lůžky a pak také kvůli personálu, aby to zvládal. Dochází totiž samozřejmě k poklesu personálu, část zaměstnanců zůstává doma s dětmi. Snažíme se to řešit brigádníky, ale to nejsou plnohodnotní zapracovaní zaměstnanci, takže to úplně nepokrývá potřebu. K nám se tedy teď dostávají klienti zvenčí pouze v případě, že byli z nějakých důvodů dočasně ve zdravotnickém zařízení a vrací se. To bylo riziko. Touhle cestou se nákaza dostala do některých už zasažených domovů. V určité chvíli ale budeme muset začít opět nabírat i nové klienty. Potřebuje to seniorská populace a potřebujeme to i my kvůli výnosům. Jsem ráda, že máme nyní zaručené, že u nich v takovou chvíli dojde nejprve k testování.

Přišly vám z víkendové zásilky pro sociální služby už z kraje nějaké ochranné pomůcky?

Přišly a výrazně to naší situaci zlepšilo. Chci říct, že konkrétně náš Domov U Biřičky v kritické situaci nebyl, jednorázové roušky jsme měli od samého počátku. Už v lednu jsme se totiž předzásobili. V poslední době si roušky také šijeme a máme i spoustu dárců, kteří nám roušky nosí. V tomto týdnu najíždíme na látkové roušky, a to jak u zaměstnanců, tak i u klientů. Jednorázové, které mají o něco vyšší účinek, tak budeme šetřit na dobu, kdy dojde k zavlečení infekce. V tuto chvíli máme díky té pondělní dodávce už i určitou zásobu brýlí, štítů, ochranných obleků a co je nejpodstatnější, máme respirátory, které udrží naše zařízení v chodu zhruba na deset dnů. Nadále ale sháníme další respirátory.

(Poznámka redakce: V úterý odpoledne ředitelka Lusková oznámila, že díky daru 1200 respirátorů od Královéhradecké provozní a.s. má už Domov U Biřičky zásobu ochranných prostředků na 22 dní.)

Na váš otevřený dopis ministrům zdravotnictví a práce a sociálních věcí reagoval veřejně poslanec, zastupitel Hradce Králové a také bývalý ředitel krajské záchranky Jiří Mašek (ANO). Kritizoval vás zejména kvůli nabírání brigádníků s tím, že nabírání lidí zvenčí je nezodpovědné a ohrožuje klienty. Co na to říkáte?

Dobrovolníci a brigádníci jsou v tuto chvíli na roveň zaměstnanců. V doporučení ministerstva zdravotnictví, které mě tak namíchlo, je doporučené, že takové lidi máme omezovat. Omlouvám se, ale to je opravdu nesmysl. My ty kmenové zaměstnance, kteří nám chybí, prostě musíme někým nahradit. Jinak tady nebude mít kdo utírat babičkám a dědečkům zadečky. To panu doktorovi Maškovi zřejmě nedošlo. Úbytek zaměstnanců v přímé péči je v tuto chvíli 15 procent. To riziko u brigádníků je úplně stejné, jako u jiných zaměstnanců. Každý den mi vstoupí do domova 120 zaměstnanců. Jejich kontakty v běžném životě nemohu kontrolovat, ale nezbývá mi nic jiného, než je sem každý den i přesto nechat vstoupit. Je to úplně stejné jako ve špitále. Tam přeci taky každý den zaměstnanci vstupují a pak zase odchází domů.

Je něco, čím by vám lidé mohli pomoci?

Nám pomůže, když na nás budou lidé v dobrém myslet. Nebudou napadat negativně zaměstnance zdravotnických zařízení a sociálních služeb, že něco podcenili. Mrzí mě, když slyším, jak v zařízeních, kde už se nákaza objevila, lidé obviňují personál. Je jasné, že ta nákaza pronikne, i když děláme první poslední. Všichni se enormně snažíme a už teď začíná ta fáze vyčerpání. Pokud by nám chtěl někdo zvenčí pomoci, uvítáme účelově vázaný sponzorský dar na nákup vitamínů pro klienty, abychom jim podpořili imunitu.