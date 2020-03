Luskové vadilo, že místo řešení nedostatku ochranných pomůcek a potřebného testování nejohroženější skupiny lidí, jí a jejím kolegům ministerstvo zdravotnictví radí úplně základní věci. "Na konci března, kdy je pandemie v plném útoku a dopadá na kolektivní zařízení, nám doporučíte, abychom zakázali návštěvy, zavedli hygienu rukou a měřili zaměstnancům a klientům teplotu. No dovolte! Děláte z nás nekompetentní blbečky," napsala v otevřeném dopise ředitelka největšího domova důchodců v Královéhradeckém kraji. V Domově U Biřičky tyto opatření už dávno platí. Zařízení se také už v lednu předzásobilo jednorázovými rouškami.

Nejtěžším úkolem pro hradecký domov pro seniory je nyní splnit nařízení ministerstva a vyčlenit deset procent kapacity pro nakažené klienty. Pacienti s mírným průběhem onemocnění COVID-19 totiž mají podle pátečního nařízení zůstat ve svých zařízeních. Domov U Biřičky má kapacitu 340 lůžek ve dvou oddělených budovách, potřeba je tak oddělit 34 lůžek a také sociální zařízení. "Vyžaduje to obrovské organizační manévry, ale dokážeme to. Z jednolůžkových pokojů v novější budově děláme dočasně dvoulůžkové a uvolňujeme si tak celé páté patro ve straší budově," vysvětlila Lusková. Na zavlečení nákazy se podle ní připravuje i personál. Pečovatelky, které zpravidla nemají zdravotnické vzdělání, se zaškolují, jak pracovat s ochrannými pomůckami a já si kvůli případnému uzavření domova snažím zajistit karavany, ve kterých by mohla část personálu přespávat," řekla Deníku Lusková.

Právě pro personál už totiž po nynější vyčlenění jednoho patra pro nakažené klienty nezbývá v případě uzavření zařízení dostatek postelí. O případném uvalení karantény na domov důchodců by v případě nákazy mezi klienty museli rozhodnout krajští hygienici. Domov U Biřičky je na takovou variantu podle ředitelky připraven. Zhruba stovka zaměstnanců se jí dobrovolně přihlásila, že v takovém případě v domově s klienty zůstane. Se sbalenou taškou ostatně jezdí do práce už několik týdnů i Lusková. Zavlečení nákazy do domova se podle ní prakticky vyhnout nedá. "Upřímně říkám, že očekávám průnik infekce do domova během týdne," odhadla Lusková.

Zatímco kolegové ze sociálních služeb se jí po zveřejnění víkendového otevřeného dopisu vesměs zastali, ostrou kritiku schytala od poslance, hradeckého zastupitele a bývalého šéfa krajské záchranky Jiřího Maška (ANO). Lusková podle něj rozehrává politické hry a nabíráním brigádníků dokonce ohrožuje klienty. Ředitelka Domova U Biřičky to ale odmítá. Kvůli koronavirové krizi přišla aktuálně o 15 procent zaměstnanců v přímé péči.

"My je prostě musíme někým nahradit. To riziko u brigádníků je úplně stejné jako u jiných zaměstnanců. Každý den mi vstoupí do domova 120 zaměstnanců. Jejich kontakty v běžném životě nemohu kontrolovat, ale nezbývá mi nic jiného, než je sem každý den i přesto nechat vstoupit. Je to úplně stejné jako ve špitále," zakončila Lusková.