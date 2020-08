Práce na části městského okruhu v úseku od křižovatky Tesla po křižovatku s ulicí Akademika Bedrny potrvajíještě asi čtyři týdny. Ačkoliv se v některých médiích objevily zprávy, že omezení pro řidiče potrvá i několik měsíců, zhotovitel počítá s koncem omezení už na začátku září. „Podle smlouvy máme čas do konce září, ale rádi bychom vyšli řidičům vstříc a termín plného zprůjezdnění zkrátili, v harmonogramu máme termín 4. září. Ten platí za předpokladu bezproblémového průběhu výstavby,“ napsala Deníku mluvčí společnosti M-Silnice Irena Bubeníková. Celkem mají opravy stát 26,3 milionu korun bez DPH. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic.

Za poněkud nešťastný označovali někteří řidiči souběh velké rekonstrukce městského okruhu s dalšími opravami v centru města. Od začátku týdne je už ale většina problémových míst znovu kompletně průjezdných. Bez omezení už projedete jak Nezvalovou ulicí u staré nemocnice, tak i Divišovou ulicí u muzea východních Čech.

Omezení u ČKD jsou minulostí

Největším strašákem pro řidiče na Hradecku byla už od jara silnice I/11. Dělníci zde pracovali už od poloviny května a v úseku od ČKD k nájezdu na dálnici v Kuklenách poblíž zastávky Bláhovka se často tvořily dlouhé kolony. Povolení na omezení dopravy bylo vydané až do 23. srpna, skončilo ale o několik týdnů dříve. „Mám představu, že do konce července by tam mohla omezení skončit. Nějaké práce se pak ještě budou dodělávat, ale to už nebudou omezení pro řidiče,“ řekl Deníku v polovině července Pavel Zeman z hradeckého ŘSD. A omezení jsou už opravdu minulostí. Řidiči mohou v obou směrech opět využít v celém úseku dva jízdní pruhy.

Na Pražské třídě bude hotovo 23. srpna

Jen o několik stovek metrů dál se v Kuklenách dál na silnici pracuje. Dělníci opravují městskou komunikaci na Pražské třídě. Provoz je zde sveden do jednoho pruhu a ve špičce vznikají několikasetmetrové kolony.

Další omezení v okolí



Další omezení čekají řidiče i v okolí Hradce. Na okraji města na Novém Hradci bude až do konce roku pokračovat uzavírka Hlavní ulice. Do konce prázdnin by měla skončit už rok trvající uzavírka silnice mezi Hradcem Králové a Stěžerami. S omezením rychlosti a zúžením jízdních pruhů pak musí počítat až do konce listopadu řidiči na výjezdu s Hradce na Všestary. Důvodem jsou práce na budoucím pokračování dálnice D11.