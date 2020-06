Ještě na konci května kritizoval hradecký primátor Alexandr Hrabálek své úředníky za to, že nebyli několik měsíců schopni poslat smlouvu ČEZu a urychli tak návrat semaforů k hradecké nemocnici. Ty odtud zmizely na podzim roku 2018. Od té doby se město marně snaží o jejich návrat. Teď město našlo jiného viníka. A městský úředník to podle něj není.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Vášně kolem návratu semaforů k hradecké fakultní nemocnici rozvířilo na konci května zjištění Deníku, že hradecký magistrát nebyl několik měsíců sto odeslat důležitý dokument, který by konečně umožnil umístění signalizačního zařízení na frekventovanou silnici. Jednalo se o smlouvu na přípojku, kterou má zařídit ČEZ. Ta na stole magistrátních úředníků ležela od loňského podzimu. „Smlouvu jsme vypracovali 23. října roku 2019. Podepsanou jsme ji městu vrátili 12. listopadu. A až 4. března letošního roku, a to i poté, kdy jsme úředníky urgovali, nám byla teprve podepsaná vrácena zpět. Až nyní se tak pracuje na projektové dokumentaci,“ informovala na konci května mluvčí energetiků Šárka Lapáčková Beránková a dodala, že dle zaslané smlouvy má ČEZ 16 měsíců na to, aby smlouvu naplnil.