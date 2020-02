Celková rekonstrukce současného chirurgického objektu akademika Bedrny, přestavba pavilonu pro nedonošené děti a nová infekční klinika. Plán za bezmála čtyři miliardy korun dostal v polovině týdne nejenom jasné kontury, ale i potřebné finance. Ty na své návštěvě kraje přislíbil nejenom ministerský předseda Andrej Babiš, ale i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který předal řediteli hradecké nemocnice Vladimíru Paličkovi dokument schvalující modernizaci chirurgických oborů. Samotné ministerstvo na jejich obnovu pošle přes půl druhé miliardy korun.

„Je to jedna z největších investic do českého zdravotnictví za poslední roky,“ uvedl při předávání dokumentu ministr zdravotnictví.

Cílem celého projektu za 2,4 miliardy korun, kdy 70 procent pokryjí finance ze státního rozpočtu a zbytek zdroje nemocnice, je efektivnější koncentrace chirurgických oborů. Po dokončení sem bude přesunuta neurochirurgická klinika, klinika ORL, ortopedická klinika a stomatochirurgie. Provoz stávajících pracovišť bude zachován.

„Tato investice umožní restrukturalizovat chirurgické kapacity v souladu s požadavky moderní medicíny. Centralizace chirurgických oborů umožní jejich lepší využití a rozvoj, který bude nepochybným přínosem i pro pacienty,“ nechal se krátce po předání dokumentu slyšet ředitel hradecké fakultní nemocnice Vladimír Palička a dodal, že k dokončení investiční akce by mělo dojít v roce 2025. Ještě předtím by se však nemocnice měla změnit i jinde. A to za více než miliardu korun.

„Jsem rád, že tato nemocnice má jasný investiční plán, který nezahrnuje jen tuto investici, ale i důležitou infekční kliniku za 640 milionů korun a rekonstrukci objektu pro nedonošené děti za 480 milionů korun. Celé jsme to probrali v rámci rozhovorů kolem financí na roky 2021 a 2022, kdy je potřeba do celé problematiky zahrnout i jednání s ministerstvem financí tak, aby některé své programy urychlilo a zbytečně se nečekalo na jejich schválení,“ uvedl premiér Andrej Babiš, který odhadoval, že s novou infekční klinikou by se mohlo začít v roce 2021 a s výstavbou pavilonu pro nedonošené děti o rok později.

V prostorech nové chirurgie je navrženo nejen rehabilitační oddělení, ale také multioborové septické oddělené, které zajistí lepší a bezpečnější péči o pacienty s multirezistntními kmeny. Projekt také umožní vznik hybridního operačního sálu, který je plánován jako společné pracoviště pro kardiochirurgii, kardiologii, traumatologii a angiologii.