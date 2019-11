Zpráva o možném vstupu strategického partnera do hradeckého fotbalového klubu přichází dost nečekaně.

Město sice dlouhodobě avizuje, že pro rozvoj klubu je majetkový vstup partnera potřebným krokem a nabídkám je ochotno naslouchat, poslední vážná nabídka je už ale více než dva roky stará.

S prodejem akcií město nechtělo spěchat

V červnu 2017 zastupitelstvo odmítlo připravenou smlouvu se skupinou kolem bývalého fotbalisty Ivo Ulicha. Ještě předtím jednala radnice i s italskou investiční skupinou kolem podnikatele Alessandra Barilliho. Po krachu obou těchto jednání avizoval tehdejší investiční náměstek primátora Jindřich Vedlich, že s prodejem akcií město nebude spěchat.

„Panuje většinový názor posečkat na vstup dalšího partnera až po výstavbě první etapy fotbalového stadionu," řekl v roce 2017 Vedlich a dodal, že v takovém případě bude město v silnější vyjednávací pozici. Od té doby se změnilo vedení města i plán výstavby stadionu. S etapizací už se nepočítá.

Neopravený stadion není překážkou

Že by byl vstup strategického partnera do klubu pro město výhodný, ovšem dlouhodobě říká i současný primátor Alexandr Hrabálek (ODS). V dubnovém rozhovoru pro Deník prozradil, že město jednoho zájemce evidovalo, ten však podmiňoval případný vstup do klubu výstavbou nového stadionu.

"Nikdo nebude investovat do fotbalistů, kteří nemají kde hrát," vyjádřil tehdy obavy Hrabálek. Teď se ale zdá, že primátorova predikce by se nemusela naplnit. Našel se nový totiž nový zájemce. A ačkoliv jsou jednání teprve na začátku, má podle primátora zájem o většinový podíl v klubu i přes to, že nový stadion je stále v nedohlednu.

"Zdá se, že by se mohlo podařit najít subjekt, který by do fotbalu vstoupil. V současnosti probíhají dost intenzivní jednání. Pravděpodobně by to bylo částečné převzetí, ovšem s majoritním podílem. Zájemce zná současný stav a ví, že stadion v tuto chvíli není," prozradil Deníku primátor Hrabálek.

Stoprocentně ve vlastnictví města

Radnice by vstup strategického partnera do klubu jistě uvítala. V současnosti vlastní město fotbalový klub ze sta procent.

Například za rok 2018 činil příspěvek města na činnost klubu skoro 37 milionů korun. Jen o necelé tři miliony méně radnice ve stejném období dala hokejovému klubu, ve kterém drží padesát procent akcií.

"Rozpočet Mountfieldu je ale hodně přes sto milionů korun, takže město dotuje třetinu, možná spíš čtvrtinu," upozornil na rozdíl mezi hokejem a fotbalem primátor.