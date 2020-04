Rada Královéhradeckého kraje v úterý schválila vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce v rámci rekonstrukce vily Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. Předpokládaná nejvyšší přípustná cena zakázky je 11 milionů korun bez DPH. Rekonstrukce by mohla začít v červenci letošního roku.

Kraj vyhlašuje zakázku na stavební práce už podruhé. Do první soutěže se přihlásily dvě firmy, z nichž jedna výrazně překročila předpokládanou cenu zakázky, zatímco druhá, naopak s nižší cenou, od podpisu smlouvy odstoupila z kapacitních důvodů. „Navýšili jsme předpokládanou hodnotu zakázky z 10 milionů korun na nejvýše přípustnou 11 milionů korun bez DPH. Věřím, že se tak zadávacího řízení zúčastní více dodavatelů. Termín, do kdy mohou zájemci podávat nabídky, bychom mohli vědět do týdne,“ okomentoval zakázku radní pro investice Václav Řehoř (ODS).