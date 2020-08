Společnost CPI, která 12 let vlastní hradecký hotel Černigov, poslední roky připomíná zaseknutý jukebox. Z něj se již od roku 2016 line při zadání songu Demolice jen monotónní: „Bourat začneme letos, maximálně příští rok.“ A jelikož i společnost CPI ví, že tento evergreen již tolik posluchače nezaujme, rozhodla se obměnit repertoár. Ani ten však nenaznačuje, kdy se konečně do jedné z dominant Hradce zakousnou rypadla demoličních bagrů.

„V aktuální chvíli máme zpracované podklady k žádosti o stavební povolení. Harmonogram navazujících aktivit a dílčích kroků není v tuto chvíli ještě možné jednoznačně stanovit,“ řekl mluvčí developera Jakub Velen. Ten ještě na začátku roku tvrdil: „V optimistickém scénáři by mohlo k demolici hotelu dojít v druhé polovině letošního roku.“

Podobně jako vyjádření CPI, které chce na místě hotelu, jež v Hradci stojí od roku 1975 a v jeho knize hostů lze nalézt podpisy proslulého chirurga Christiana Barnarda, Petera O'Toola, Pierra Richarda, Gilberta Bécauda, skupiny Smokie či Boney M, působí i jako zaseknutý jukebox i rezervační systém hotelu. Ten už několik let nabízí pokoje vždy do konce roku. Nejinak tomu je i letos, kdy si můžete zarezervovat pokoj v tomto 55 vysokém hotelu, pouze do konce prosince. Po několik let plánované a odsouvané demolici, která by měla podle odhadů trvat zhruba čtyři měsíce, plánuje CPI na na místě Černigovu postavit velkolepý komplex Rieger Plaza, jehož součástí bude i nový čtyřhvězdičkový hotel Clarion se 162 pokoji.

Velkolepé plány

Kromě hotelu budou součástí komplexu i kongresový sál až pro 700 osob, administrativní část s rozměry přes 12 tisíc metrů čtverečních a obchody v parteru ulice. Pro podzemní parkování zde bude postaveno na 241 parkovacích míst.

Jak šel čas:



Hotel Černigov byl vybudován v letech 1968 - 1975 podle návrhu architekta Jana Zídka



1. dubna 2008 zahájila provozování hotelu společnost CPI Hotels



Roku 2014 ohlásila společnost CPI demolici hotelu, ta měla začít v roce 2016