Že je hradecký hudební klub Denoche místem, kde ve velkém bují prodej drog mezi mladými lidmi, je mezi mládeží dlouhodobě veřejným tajemstvím. V posledních týdnech tento fakt Deníku potvrdili policisté, krajský soud i nezisková organizace, která na místě působí.

Po zveřejnění článků o problémech s drogami v Denoche se přidalo i několik dalších svědectví od návštěvníků klubu. Policisté, kteří klub a jeho okolí považují za rizikové místo a monitorují ho dlouhodobě, v něm před dvěma týdny udělali zátah zaměřený právě na drogy. Jednoho člověka na místě zadrželi pro podezření ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. U dalších třech osob pak odhalili přestupkové jednání neoprávněné přechovávání omamných a psychotropních látek. Na místě policisté udělili i několik finančních sankcí.

Primátor: Je to alarmující

Téma se dostalo také na jednání Rady města Hradec Králové. Radnice nemá vzhledem k tomu, že se jde o klub v soukromých prostorech, který navíc nežádá o městské dotace, takové možnosti, jako třeba v případě Hip Hop Kempu. Přesto využívá svůj vliv k tomu, aby se situace zlepšila. Na posledním jednání městské rady politici situaci řešili s ředitelem městské policie.

A podle primátora město vyvíjí tlak i na policii státní. "Je velmi alarmující, jak je dnes jednoduché si obstarat v podstatě jakoukoli drogu, bohužel i pro neplnoleté. Na problematiku drog se dívám pohledem otce, kterému jde především o zdraví jeho dětí a jejich smysluplný a šťastný život, pohledem farmaceuta, který ví, co drogy jsou a co způsobují, a zároveň i pohledem primátora, kterému jde o bezpečí obyvatel města. Ve všech případech mi jednoznačně vychází maximální podpora policie ve všech jejích aktivitách, které co nejvíce omezí distribuci drog, a to především mezi mladými," napsal Deníku Alexandr Hrabálek (ODS).

Vstup od 15 let

Krajští policisté na nedávné bilanční tiskové konferenci uvedli boj proti trestné činnosti v oblasti drogové kriminality jako svou hlavní prioritu pro rok 2020. Policisté na jednu stranu připomínají, že drogová problematika se zdaleka netýká jen klubu Denoche. Drogy se vyskytují i v jiných klubech, ale také třeba v okolí vlakového nádraží nebo v nechvalně proslulém holubímu domu naproti autobusovému terminálu. V Denoche je ovšem věkový průměr zpravidla nižší než na ostatních místech. „Jako jediný klub v Hradci Králové umožňuje vstup dětem už od 15 let," vysvětlila důvod policejní mluvčí Iva Kormošová.

Sám klub o zvýšení věkové hranice pro vstup zřejmě neuvažuje. Na otázku Deníku ohledně věkové hranice zástupci klubu neodpověděli. Jinak ale popsali, jak sami proti drogám v klubu bojují. "Zákaz vnášení a konzumace drog máme v návštěvním řádu. Security proto provádí namátkovou kontrolu u vstupu i přímo v klubu. Rozšířili jsme také kamerový systém, záznamy předáváme policistům a plánujeme ještě instalaci dalších kamer," řekl Deníku produkční klubu Lukáš Sojka.

S policií prý klub spolupracuje úzce. Poslední schůzka mezi vedením klubu a policisty se uskutečnila tento týden. Sojka také připomněl navázání spolupráce s organizací Laxus, jež pracuje s uživateli drog. "S organizací budeme nadále rozšiřovat spolupráci," doplnil Sojka.