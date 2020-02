Hvězdárna a planetárium na Novém Hradci Králové bude v pátek od 18.30 hodin promítat výjimečný dokument Dynamická Země.

Hvězdárna a planetárium Hradec Králové. | Foto: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Film zavede diváka do jícnu běsnících sopek, do vod rozbouřených oceánů, přímo do srdce zuřícího hurikánu i do těsné blízkosti žraloků a velryb. Můžete sledovat cestu energie vyzařované Sluncem, ovlivňující dění na naší planetě - pozemskou atmosféru, oceány i samotné živé organismy. Dokument byl vytvořen na základě přesných dat ze satelitního monitorování i modelů vytvořených superpočítači.