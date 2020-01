Dalekohledem bychom pak mohli zahlédnout i vzdálené ledové planety Uran (v první polovině noci) a Neptun (večer na jihozápadě). Ráno se pak nad jihovýchodním obzorem bude vyjímat krásně načervenalá planeta Mars. Naopak Merkur, Jupiter ani Saturn pozorovatelné nebudou. Nejzajímavějším lednovým úkazem bude nepochybně polostínové zatmění Měsíce, ke kterému dojde dne 10. ledna ve večerních hodinách. Na hvězdárně budete moci tento úkaz pozorovat při speciálním programu od 18. hodiny. Informace o dalších zajímavých úkazech naleznete také na našich webových stránkách www.astrohk.cz v pravidelném Měsíčníku.

Planetárium či hvězdárnu můžete jako obvykle navštívit při některém z našich programů. Expozici ve foyer digitálního planetária stále doplňuje unikátní model lunárního přistávacího modulu z programu Apollo a další exponáty související s nedávným výročím prvního přistání člověka na Měsíci.

V sobotu dne 11. 1. se bude v čase od 17 hodin v sále digitálního planetária konat cestovatelská přednáška Pavly Apostolaki Východní Anatólie, o týden později (18. 1.) se ve stejném čase a na stejném místě uskuteční přednáška Víta Javůrka s názvem Jak to zařídit, aby se jezdilo co nejdříve. 25. ledna se bude opět ve stejný čas konat přednáška Kosmonautika 2019, přednášejícím bude tentokrát Karel Bejček z HPHK. Pořady v digitálním planetáriu nabídnou filmy Sen o létání (středy od 18:30) a Cesta za miliardou sluncí (pátky od 18:30). V sobotu pak planetárium nabízí dětský program s novou pohádkou Lucie a tajemství padajících hvězd (pokračování pohádky Polaris; od 15 hodin) a podvečerní program s filmem Fantom vesmíru (19:00). Kromě mimořádného pozorování polostínového zatmění Měsíce dne 10. 1. od 18 hodin nabídne hvězdárna a planetárium také dva mimořádné dětské programy s pohádkou Polaris, a to ve dnech 3. 1. a 31. 1., vždy od 15 hodin. Na hvězdárně se také konají pravidelná sobotní pozorování Slunce (od 14 hodin) a pozorování večerní oblohy v čase od 20:30 hodin (středy a pátky) a od 21 hodin (soboty). Podrobnější informace o našich pořadech v planetáriu a na hvězdárně, včetně odkazu na zakoupení vstupenek, jsou rovněž k nalezení na webové stránce www.astrohk.cz.

Vladimír Socha, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové