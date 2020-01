„Zákazníci si tak mohou snadno vybrat, kde a kdy si chtějí nákupy vyzvednout. To, že si zákazníci dovezou výrobky domů sami, je pohodlnou a cenově dostupnou alternativou k transportní službě,” řekla v této souvislosti obchodní ředitelka řetězce pro ČR, Slovensko a Maďarsko Federica Barberisová. Právě cena za dopravu zboží byla zákaznicky slabým místem e-shopu: i v případě drobností činila kolem 600 korun, čímž často překonávala cenu samotného zboží.

Deset let nadějí - 2010

Švédský nábytkářský řetězec IKEA začal zmiňovat Hradec Králové v souvislosti s výstavbou svého pátého obchodního domu (dva má v Praze, po jednom v Brně a Ostravě) zhruba před deseti lety.Už v roce 2010 se spekulovalo hned o několika lokalitách: nejčastěji o Bláhovce a pak nákupní zóně u výpadovky z Hradce Králové do Pardubic.

2011

V roce 2011 IKEA zvažovala výstavbu svého obchodního domu u Libišan. Nový přivaděč k dálnici D11 se jevil jako strategické místo s dobrou dostupností pro obě krajská města - Hradec Králové i Pardubice. Právě na dopravním napojení centra ale plány tehdy uvízly. "Navrhované dopravní napojení neodpovídalo technickým parametrům," řekl v roce 2011 mluvčí řetězce IKEA Petr Chadraba.Ředitelství silnic a dálnic České republiky uvažované nájezdy z projektu obchodního domu posoudilo jako technicky nezpůsobilé pro připojování pozemních komunikací na síť dálnic a rychlostních silnic. "Projekt na výstavbu obchodního domu IKEA ve východních Čechách za současných podmínek nemůžeme realizovat," uzavřel tehdy téma Petr Chadraba. A to hned na několik let.

2014

Myšlenka naplno ožila v roce 2014. „Do Hradce se skutečně chystáme. Myslíme si, že v horizontu 4 až 6 let by ve východočeské metropoli mohla IKEA stát,“ uvedlo před šesti lety tiskové oddělení IKEA Česká republika s tím, že věnuje pečlivou pozornost výběru pozemku. K původně uvažovaným lokalitám Bláhovka a Hradubická přibyly další dvě: Plotiště a Nová Zelená v Kuklenách.

2016

„V současné době se testují menší obchodní domy, které by byly možné využít pro Plzeň, Hradec Králové nebo Pardubice. To zatím ale není v portfoliu. To znamená – tyto destinace bohužel musí počkat, až bude dostupný koncept, jenž bychom mohli umístit na menší trh,“ citovala média v roce 2016 generálního ředitele IKEA ČR, Maďarsko a Slovensko Marka Feltla.

2020

IKEA v úterý, po deseti letech namlouvání s Hradcem Králové, potvrdila svoji expanzi do města, ovšem pouze v podobě výdejny zboží ze svého e-shopu.

Přinejmenším dočasný konec hradeckých nadějí na výstavbu obchodního domu včera potvrdila i královéhradecká radnice. "V tuto chvíli se IKEA v Hradci Králové neplánuje," sdělila bez dalšího mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová.