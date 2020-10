Spor o budoucnost hradeckého Biolida začal doutnat pod krovy této ojedinělé stavby před několika lety. Nepomohla však ani petice iniciativy Zachraňme Dřevěnku!, ani příslib vlastníka - ČSSD, která slibovala, že Dřevěnku zachrání.

„ČSSD má v plánu kompletní rekonstrukci areálu u Střelnice, jehož součástí je i budova bývalého kina Biolido. Tuto budovu znehodnotily nevhodné stavební úpravy, které se bohužel podepsaly na špatném technickém stavu budovy," řekl v roce 2016 předseda Krajského výkonného výboru strany Jan Birke a dodal, že ČSSD si nechá zpracovat projekt, jakým způsobem dojde k revitalizaci hradecké Střelnice. Ovšem v době, kdy ČSSD ztrácí preference, a tím pádem i peníze, není opravu z čeho zaplatit. I proto půjde dřevěnka k zemi. Poslední bagr by měl z parku u Střelnice odjet 20. listopadu.

„Dlouho jsme uvažovali, že bychom tuto stavbu rekonstruovali, ale bohužel náklady na přestavbu by byly tak obrovité, že jsme využili již vystavený demoliční výměr,“ uvedl tento týden Jan Birke a podotkl, že sama strana ještě neví, co na místě Biolida vznikne:

„To je předčasná otázka. Museli jsme hlavně vyřešit to, že tato stavba již ohrožovala své okolí. Ale rozhodně to místo nebudeme zastavovat, ani tam neplánujeme vybudovat parkoviště. Njedříve se podíváme na naši ekonomickou situaci a možnosti, a teprve poté se budeme bavit o tom, co tam případně vznikne.“