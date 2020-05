Provoz knihovny ve Wonkově ulici v Hradci Králové a jejích poboček je od tohoto týdne, za zpřísněných hygienických podmínek, obnoven. Veškeré dřívější výpůjčky jsou automaticky prodlouženy, sankční poplatky za ně se neplatí. Prodlouženy jsou také čtenářské registrace.

Městská knihovna Hradec Králové | Foto: Deník/ David Taneček

Knihovna města Hradce Králové má k dispozici zhruba půl milionu knih, z toho ve volném výběru je přibližně 200 tisíc svazků knih, audioknih, hudebních CD, filmů na DVD, not, deskových her a výukových pomůcek. Několik let se také půjčují e-knihy, které byly nyní posíleny. V době uzavření knihovna přešla na nový automatizovaný knihovní systém, nakupovaly a zpracovávaly se nové knížky, zaměstnanci se věnovali také on-line aktivitám pro čtenáře na webu a sociálních sítích.