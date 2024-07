Koncerty Eda Sheerana, které se konaly v areálu Park 360 na letišti v Hradci Králové, o uplynulém víkendu navštívilo téměř sto tisíc lidí. „Organizace této akce byla pro nás obrovskou výzvou, protože takto rozsáhlá událost se v Hradci Králové dosud nekonala. Ke své části organizace a zodpovědnosti jsme proto přistupovali s velkým respektem,“ podotýká v tiskové zprávě primátorka města Hradce Králové Pavlína Springerová.

Bylo nutné zvládnout příjezd a odjezd desetitisíců návštěvníků a odbavit tisíce automobilů. „To vyžadovalo bezchybnou spolupráci speciálního týmu expertů na dopravu, policistů, záchranářů, hradeckých leteckých služeb, úředníků mnoha institucí i pochopení Hradečáků a obyvatel řady dalších obcí. Průběh celé akce mě nesmírně potěšil a ačkoliv budeme ještě několik dní všechna data vyhodnocovat, už teď je jasné, že Hradec v roli hostitele kulturní události světového formátu obstál,“ hodnotí primátorka.

Na facebooku hradecká primátorka uvedla, že je hrdá na město a na tým lidí, který umožnil zažít nevídaný hudební a vizuální zážitek. „Jsme na úspěšné cestě k proměně Hradce ve výjimečné evropské město, které umí využít svůj potenciál, nabídnou kvalitní kulturu a zároveň dokáže být inspirativním místem pro život svých obyvatel. Tento víkend jsme se přesvědčili, že Hradec se vydal na cestu do budoucnosti, ve které si společně budeme plnit naše sny, protože my víme, že Hradec na to má!“ dodává Springerová.

Mnoho fanoušků se na letiště vydalo z nádraží autobusem. Dopravní podnik města Hradce Králové na akci vypravil 25 speciálních vozů, autobusy přepravily asi 50 tisíc fanoušků. „V rámci této akce přepravili řidiči MHD bezpečně zhruba 50 tisíc cestujících a najeli okolo pěti tisíc kilometrů. První spoje vyjížděly už před polednem a končily přibližně po jedné hodině ranní,“ informuje náměstek primátorky Miroslav Hloušek, do jehož gesce spadá doprava včetně Dopravního podniku města Hradce Králové.

Na akci se podle mluvčí města Kateřiny Rohlíčkové několik měsíců připravoval speciální dopravní štáb. Ten byl složený z odborníků z magistrátu města, dále hradecké městské policie, Policie České republiky a pořadatelského týmu Ameba Production.