Smělé plány na výstavbu lávky přes Labe u Aldisu utržily za posledních několik měsíců několik povážlivých trhlin. Nejdřív se městu nepodařilo najít zhotovitele, kdy se do první výzvy žádný nepřihlásil, a dvakrát byla nabídka město ekonomicky nevýhodná kvůli příliš vysoké ceně. A když už má nyní město plány, jak zhotovitele konečně vybrat, musí počkat do doby, než si svůj díl práce na ploše u Labe upraví ten, kvůli kterému se lávka smluvně staví - banka ČSOB.

Lávka přes Labe povede od kongresového centra Aldis k ulici Škroupova. Městské části na levém břehu Labe se tak propojí s centrem města. | Foto: Deník/ Michaela Horynová

„V příštích dnech půjdou do rady města dva zásadní dokumenty, které by měly konečně odstartovat stavbu lávky přes Labe. Jedním z nich je nová zadávací dokumentace. Pokud ji rada schválí, mohlo by se přistoupit opět k výběru dodavatele stavby. Ten však bude moci na staveniště nastoupit v druhé polovině příštího roku,“ informovala mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Šmídová.