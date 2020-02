Město Hradec Králové se dohodlo s ČSOB. Na lávku má další tři roky

/FOTOGALERIE/ Dodatek ke smlouvě s ČSOB, kvůli které radnici hrozila pokuta 15 milionů korun, schválili hradečtí radní. Podle smlouvy mělo město na jaře otevřít v lokalitě Aldis nedaleko rozestavěného sídla banky novou lávku přes Labe. Už měsíce je ovšem jasné, že to nedokáže.

Nová lávka by mohla obyvatelům a návštěvníkům města sloužit na přelomu let 2019 a 2020. Nenašel se však zatím nikdo, kdo by ji postavil. | Foto: archiv MmHK