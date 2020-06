Lávka u hradeckého Aldisu bude stát 134 milionů

/FOTOGALERIE/ Nejdražší lávku pro pěší a cyklisty v širokém okolí bude mít brzy Hradec Králové. Na podzim příštího roku začne v lokalitě Aldis roky odkládaná stavba lávky přes Labe. Radnice za ni zaplatí téměř 134 milionů korun bez DPH.

Nová lávka by mohla obyvatelům a návštěvníkům města sloužit na přelomu let 2019 a 2020. Nenašel se však zatím nikdo, kdo by ji postavil. | Foto: archiv MmHK

Do v pořadí již čtvrtého tendru na zhotovitele lávky za poslední dva roky se přihlásily celkem tři firmy. Vítězem se s nabídkou 133,7 milionu korun bez daně stala pražská společnost SMP CZ. Jako jediná se vešla do městem požadovaného limitu 150 milionů korun. I s daní město za lávku zaplatí téměř 162 milionů korun. Fotbalový stadion dostal další šanci. Zastupitelé schválili správce stavby Přečíst článek › Pokud firma smlouvu opravdu podepíše, řada výběrových řízení na lávku konečně skončí. Do prvního, vypsaného ještě bývalým vedením města, se nepřihlásil nikdo. Do druhého přišla jediná nabídka ve výši 122 milionů korun, což bylo dvakrát více, než radnice očekávala. Nabídku proto odmítla, změkčila podmínky soutěže a tendr vypsala potřetí. Výsledek byl tristní. Jediná nabídka přišla na 144 milionů korun. Přesto radnice vypsala i čtvrtý tendr. Přesvědčilo ji, že může získat výraznou evropskou dotaci. Podle ekonomické náměstkyně primátora Moniky Štayrové (ANO) by měla dotace činit 91 milionů korun. „Lávka je potřeba a těch 43 milionů, které budeme muset doplatit, je pro městský rozpočet snesitelných,“ řekla Deníku Štayrová. Podle slov primátora se však nabídnutá cena hranici snesitelnosti velmi přibližuje. „Pokud bude nabídka opět kolem 140 milionů, tak na ni asi nepřistoupíme,“ řekl Deníku na toto téma začátkem června primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Dražší než silniční most ve Svinarech Vysoká cena je způsobena zejména výsledky šest let staré architektonické soutěže. Město tehdy vybralo jako vítěze lávku ze speciálního vysokopevnostního betonu. Cena 134 milionů za lávku pro pěší je vysoká i v porovnání s jinými podobnými stavbami. Za lávku přes Orlici u zimního stadionu zaplatilo město před osmi lety 26 milionů korun. Právě budovaná lávka mezi pardubickými částmi Svítkov a Rosice stojí zhruba 40 milionů korun a levnější než hradecká bude i nová trojská lávka v Praze, kterou v současnosti staví stejná společnost SMP CZ. Ačkoliv je tamní lávka více než dvakrát delší než ta hradecká, stát bude o šest milionů méně. Zhruba jen polovinu v porovnání s lávkou pro pěší a cyklisty u Aldisu stál i nový silniční most v hradeckých Svinarech. Kraj letos opraví 85 kilometrů silnic Přečíst článek › Pro hlasovalo 24 zastupitelů Už v pondělí dopoledne na svém mimořádném zasedání podpořili schválení smlouvy na lávku městští radní. Večer pak návrh jasnou většinou prošel i v zastupitelstvu. Pro bylo hned 24 z celkových 37 zastupitelů. Kromě koaličních stran ODS a ANO hlasovala pro návrh většina zastupitelů z nejsilnější opoziční strany HDK. Podporu naopak nenašel návrh u koaliční Změny pro Hradec a Zelených. Stejně jako u hlasování o správci stavby fotbalového stadionu tak koalice při klíčovém hlasování nebyla v pondělí večer jednotná a nejmenší koaliční partner šel svou vlastní cestou.

