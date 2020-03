Hradecký magistrát otevře v pondělí a ve středu

V souvislosti s prodloužením nařízení vlády upravuje magistrát města svůj provoz. Nově bude fungovat v pondělí od 9 do 11 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin, a to k vyřízení nejnutnějších záležitostí z vybraných oblastí.

Magistrát města Hradec Králové. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek