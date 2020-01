O hlučné střelnici se v krajském městě hovoří v poslední době poměrně často. Slyšet jsou zejména rozhořčení majitelé okolních pozemků a domů, kteří už několik let tlačí na magistrát, aby se za ně ve sporu s ministerstvem postavil. Ministerstvo obrany, kterému střelnice patří, totiž už v roce 2016 zakázalo jakýkoliv rozvoj v nejbližším okolí střelnice. Loni pak své zájmové území, na kterém se nemá stavět, ještě výrazně rozšířilo. A to už bylo zřejmě moc i pro magistrát. Rozjela se tak jednání mezi radnicí a ministerstvem.

Střelnice brání rozvoji města

Už na podzim řekl Deníku pirátský zastupitel Aleš Dohnal, že se na radnici uvažuje o přemístění střelnice. „Ideální řešení by bylo najít nové místo, kde by se střelnice mohla postavit a kde by tolik nerušila lidi v okolí. Šla by někde více zahloubit do země, postavit protihlukové stěny a natočit ji takovým směrem, aby se zvuk nešířil mezi lidi. Odbor hlavního architekta údajně takové místo v současné době hledá,“ řekl loni v září Dohnal.

Po několika měsících už samo vedení města přiznává, že jeho cílem je střelnici z Malšovic přesunout. "Střelnice v tuto chvíli brání rozvoji města a navíc nesplňuje mezinárodní parametry střelby. Myslíme si, že by se nám ve spolupráci s ministerstvem obrany mohlo podařit přemístit ji někam jinam. Je to náš záměr, ale zatím je to v jednání," říká náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).

Na základě dohody s ministerstvem proto odbor hlavního architekta připravil několik lokalit, kam by se střelnice mohla v budoucnu přemístit. Jde o pozemky, které má ve vlastnictví samo ministerstvo.

Rozhodnutí je na ministerstvu

"Z naší strany je to spíš taková nápověda," vysvětluje náměstkyně Věra Pourová (ANO), že o případném přesunutí musí nakonec rozhodnout právě ministerstvo. "Máme vytipovaná jak místa přímo na území města Hradec Králové, tak i v jiných lokalitách Královéhradeckého kraje, která má ministerstvo v majetku. Případná dohoda v těch lokalitách už je ale na ministerstvu," potvrzuje Bláha, že míč je nyní opět na straně ministerstva.

Přesun by trval roky

Jednání budou v každém případě pokračovat i v dalších týdnech. Jasněji by podle zpráv z magistrátu mohlo být během února. Zřejmé ale je, že i kdyby se vhodná lokalita našla, samotný přesun by trval dlouhá léta. Proto je součástí jednání i otázka co nejrychlejší regulace hluku a zmenšení zájmového území ministerstva. Jeho vytyčení totiž podle posudků magistrátu nebylo v souladu se zákonem. Opoziční Piráti upozorňují na to, že případně úspěšný boj proti střelnici by neměl znamenat prioritně výhru pro developery.

Pokud by ministerstvo ustoupilo, objevilo by se náhle ohromné množství půdy, na které by se potenciálně mohlo v budoucnu stavět. "Určitě si nemyslíme, že by se mělo stavět v tom rozsahu, v jakém si to představují někteří majitelé těch pozemků. Pruh mezi Malšovou Lhotou a Malšovicemi by měl podle nás zůstat nezastavěný," uzavírá Dohnal.