Projekt stadionu postupuje dobrým směrem, ovšem pomaleji, než se čekalo. Nepříjemnou zprávu pro fotbalové fanoušky řekl Deníku náměstek primátora Jiří Bláha (ODS). Zatímco před dvěma měsíci věřil, že už na březnovém zasedání zastupitelům předloží ke schválení podmínky nové soutěže na stadion, nyní hovoří o termínu do poloviny roku. „Pokud vše půjde podle plánů, předpokládáme to do letních prázdnin. V březnu budu informovat zastupitele o dosavadním postupu, a také dalších krocích, které budou následovat,“ popsal současný stav Bláha.

Bude se soutěžit novou metodou

Jeho pracovní skupina na vypsání nového tendru intenzivně pracuje. Jasné už je, že soutěžit se tentokrát bude metodou Design and Build, kdy si samotné firmy mohou původní projekt částečně upravit. Musí ale dodržet maximální cenu 605 milionů bez DPH.

Dohoda je také na druhu zadávacího řízení. „Bude to jednací řízení s uveřejněním a rozhodující tentokrát nebude jen cena. Svou roli by měla hrát i energetická náročnost nebo multifunkčnost stadionu," vysvětlil člen pracovní skupiny a opoziční zastupitel Aleš Dohnal (Piráti). Právě on byl na podzim nejhlasitějším kritikem postupu vedení města ohledně stadionu.

Nynější prodloužení termínu ale Bláhovi za vinu neklade. „Je to do velké míry pochopitelné. Projekt byl tak obrovský, že příprava zadávací dokumentace nějaký čas zabere. Sám věřím, že do 29. června, kdy je poslední zastupitelstvo před prázdninami, se to dá stihnout," řekl Deníku Dohnal. Radnice už má víceméně jasno i v kvalifikačních podmínkách, které budou muset firmy splnit, aby se do soutěže mohly přihlásit. Nyní se dokončují technické podmínky.

Hledají se místa v původním projektu, kde by se dalo uspořit. Několik desítek milionů plánuje město oproti původnímu projektu ušetřit na VIP prostorech. Například z dvaceti plánovaných skyboxů zbylo v technických podmínkách deset. Stadion i tak bude splňovat kategorii UEFA 4, takže na něm bude možné hrát i zápasy evropských pohárů nebo národního týmu. Zachována proto musí být kapacita minimálně osm tisíc míst. „Zároveň se dbá v projektu na to, aby byly připraveny možnosti pro budoucí rozšíření," doplnil Dohnal.

Kvůli stadionu se minulý týden náměstek primátora Jiří Bláha vydal inspirovat i do německého Aue, kde nedávno postavili nový stadion pro 16 tisíc fanoušků za půl miliardy korun. S finančním ředitelem klubu a projektantem stadionu se nakonec v Německu setkal během své dovolené. Pracovní cestu mu totiž zamítli radní z hnutí ANO. Považovali ji za zbytečnou. „Šli jsme do voleb s tím, že budeme šetřit. Nemáme například na opravu bytů. Je to pár stovek, ale musíme jít od drobných," vysvětlila to náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO). Zatímco primátor Alexandr Hrabálek (ODS) se následně snažil napětí mezi koaličními partnery mírnit, předseda zastupitelského klubu ODS Martin Soukup dal najevo, že se mu postup ANO vůbec nelíbí. „Je to velmi politováníhodná událost, která nemá obdoby. Netáhne se za jeden provaz, což je ovšem pro Hradec typické," okomentoval to Soukup na Facebooku.