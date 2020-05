„Zkrátka chtěl být mezi prvními a nepočkal si na všechna kladná vyjádření od státní správy lesů, i když jedno ponaučení od České inspekce životního prostředí vloni dostal,“ uvedl k situaci, která vyústila i ve slovní přestřelky a podávání trestních oznámení ředitel Městských lesů Milan Zerzán. Reagoval tak na skutečnost, na kterou upozornil i honební starosta jednoho z dotčených území v lokalitě Běleč nad Orlicí - Krňovice Pavel Rolc.

Tomu vadilo, že se závod uskutečnil v rozporu s právními předpisy České republiky a na území, kde mohlo dojít k ohrožení zvěře. Nejvíce mu však hnulo žlučí, že se závod v honitbě uskutečnil i přes jeho výslovný nesouhlas. A došlo i na ostrou výměnu názorů. „A přitom to začalo nevinně. Pan Bartyzal za mnou loni přišel, zda mu dovolíme na našem pozemku, za který platíme 50 tisíc měsíčně, uspořádat trialový závod. Když jsem mu řekl, že na cestách nám to nevadí, ale ať se nejezdí v lese, tak nám řekl, že to není takový adrenalin a potřebuje udělat závod trošku nebezpečnější. S tím jsem samozřejmě nesouhlasil. A své stanovisko jsem sdělil i městu,“ uvedl Pavel Rolc, který pak podle svých slov zažil doslova peklo: „To začalo tím, že jsem najednou zjistil, že jsou na našem území udělané tratě s různými překážkami, kdy kvůli nim někdo vytrhal i trsy borůvčí. Cesta také vedla kolem potoka, kde je přirozené napajedlo pro zvěř a klidové území. A tam se nejel jen závod, ale jezdili tam i další lidí v domnění, že je to tak v pořádku.“

Kdo koho urážel?

Největší rozčarování však prý přišlo v době, těsně před konáním letošního květnového klání závodníků. „Přišel za mnou domů a už přes branku na mě řval a vyhrožoval mi, že má známého policistu a připraví mě o zbrojní průkaz. Taky mi dost nevybíravě nadával a pak mi od něj začaly chodit výhružné sms a bombardoval mě telefony. Tak jsem na něj podal trestní oznámení. A také jsem napsal dopis vedení Hradce Králové,“ nechal se slyšet Pavel Rolc. Sám Karel Bartyzal však vidí vinu na straně Pavla Rolce a nechtěl vytvořené tratě spojovat s Nova Cupem. „S tím, co se stalo v lesích nemá Nova Cup ani já nic společného. Ten člověk je nemocný. Já mu rozhodně nikdy nevyhrožoval. Naopak, on vyhrožoval nám, že nám nastřílí broky do zadku. Zkrátka se mu nelíbí, že mu lidé jezdí v jeho pronajaté honitbě. Takhle tam řve i na lidi. Dokonce zničil i zábrany na vyznačených cestách,“ řekl Deníku Karel Bartyzal a dál se k celé záležitosti nechtěl vyjadřovat.

Navzdory úmluvám

Podle ředitele městských lesů Milana Zerzána je však velká část viny právě na pořadateli Nova Cupu. „Ty stezky, které tam vznikly, vznikly živelně. V loňském roce jsme s panem Bartyzalem komunikovali o tom, aby vzniky stabilní stezky s danými podmínkami provozu a zodpovědnou osobou. Tak byl také vymyšlen závod Sahara Race, který se měl konat převážně v písníku Marokánka. Tam nám to nevadilo, neboť to nezasahovalo do oblastí, které jsme chtěli udržet jako klidové území. Ale jeho zaujaly i další lokality, kde se objevili i různé přejezdy přes vodoteče“ nechal se slyšet Milan Zerzán, který stanovil i další podmínky pro řešení vzniklého stavu: „Dali jsem mu podmínku, že tratě nebudou prezentovat na svých stránkách jako celoroční trial a nabízet jejich GPS souřadnice. To se však nestalo a mám tu několik mailů, kdy jej upozorňuji na to, že porušuje zákon.“ Podle Zerzána nedošlo po samotném závodu ani k odstranění všech známek konaní a účastníci nebyli seznámeni s jednorázovém povolení na využití trati. „Teď se snaží narovnat něco expost, co vůbec nemělo vzniknout a vzniklo to na základě živelné snahy vyjít vstříc určité skupině návštěvníků. Doufejme, že se najde cesta jak tento stav vyřešit a narovnat vztahy mezi všemi aktéry. Zdejší les je převážně rekreační, ale nejde aby zde byli živelně realizovány i třeba dobře myšlené snahy, které by zasahovali do práv ostatních a platných zákonů,“ dodal Milan Zerzán.

Radnice krotí vášně

Celá kauza ohledně trialových tratí a rozporu mezi pořadatelem a honební společností doputovala i k rukám vedení města a zastupitelům. Samotného primátora Aelxandra Hrabálka dopis od Pavla Rolce nadzvihl ze židle. „Soukromé či obecní vlastnictví majetku se musí respektovat a není možné se na cizím pozemku chovat tak, jako by mně patřil. Vytvořit v městských lesích závodní dráhu pro horská kola mimo regulérní cesty, tedy napříč lesními porosty a po loukách je nehoráznost. Zvláště tehdy, když hlavní organizátor a duše celého závodu za podobný přestupek již vloni zaplatil ve správním řízení pokutu deset tisíc korun uloženou krajským úřadem,“ uvedl hradecký primátor a podivil se i nad tím, že vůbec neregulerní trať vznikla bez vědomí správců lesa: „Zároveň ale musím vyslovit údiv nad tím, že těchto aktivit, tedy evidentního ničení životního prostředí si zatím nevšimli ti, jimž na jeho ochraně tolik záleží. Město samozřejmě koná a učiníme vše pro to, aby došlo co nejdříve k nápravě a cyklisté jezdili tam, kde to správce a majitel lesa umožní.“ V podobnou nápravu doufá i zastupitelka Pavlína Springerová. I tu překvapil rozsah „nelegálních“ závodů. „Je dobré, když les žije a plní i svoji zdravotně rekreační účel, ale vše musí mít svůj řád. A není možné, aby si tam každý dělal, co se mu zamane,“ uvedla zastupitelka s tím, že by se město mělo konečně zajímat o svůj majetek a neumožňovat nelegální činnost. „Když budou v lese traily, je to super, ale musí být jak nahášené, tak i projednané všemi dotčenými orgány. Není možné, aby se konaly bez souhlasu vlastníka lesa,“ dodala Pavlína Springerová a odsoudila i Pavlem Rolcem popsané vyhrožování: „To už je opravdu silná káva.“

Vyhrožování odsuzuje i náměstkyně primátora Věra Pourová. I podle ní by se měla ctít nastavená pravidla. „V Hradci Králové je velmi silná cyklistická skupina, ale každá aktivita by měla být v souladu se zákonem. Ty musí splňovat i dílčí závody. Každá činnost by také měla být korigována s ohledem a doporučeními z řad orgánů životního prostředí. V tomto ohledu nebylo vše zcela v pořádku,“ míní náměstkyně. Podle ní však radnice dostala podněty i na to, že se v lese mimo vyznačené stezky jezdí i mimo dobu konaných závodů: „K vysvětlení jsem si pozvala pana Bartyzala. Ten mi řekl, že vnikem nových tras podporuje rozvoj lesa a dělá v něm prospěšné aktivity. To je do jisté míry pravda, ale i tak musí respektovat zákony.“