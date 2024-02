„V lokalitě pod Záchrannou službou bude uzavřen vjezd do Benešovy třídy , i ze Zborovské a Hradecké ulice. Vozům ZZS KHK bude zbudován provizorní přístup od garáží přímo na Zborovskou ulici,“ popisuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic na východě Čech Petra Drkulová. Okruh se zúží ze čtyř na dva pruhy a jezdit se bude jeho jižní částí.

Mileta se bude stavět ve třech etapách. Už v březnu stavbaři vytvoří přejezdy mezi jízdními pruhy na okruhu. Odstraní se také trolejové vedení. V první etapě, která vypukne 2. dubna a potrvá 13 měsíců, zavře obří stavba Hradeckou ulici směrem do centra a okolí záchranky včetně panelového nájezdu na Benešovu třídu.

Pro linky, které neprojíždí křižovatku rovně přes Zborovskou a Hradeckou, se změní jen to, že dopravce nahradí na lince číslo 1 trolejbusy za autobusy. Celková doba jízdy by se měnit neměla.

„V tuto chvíli to necháváme otevřené a jízdní řády neměníme. Situaci budeme monitorovat, a kdyby se ukázalo, že je tam nějaký problém, tak do jízdních řádů zasáhneme,“ vysvětluje vedoucí střediska MHD dopravního podniku Jan György. Trojice současných zastávek Heyrovského bude zrušená a nahradí je dvě zastávky. Jedna bude na výjezdu z čerpací stanice OMV a druhá naproti.

Parkování v hradecké nemocnici? Místo hledejte na sídlišti nebo jeďte autobusem

Na změny se naopak musí připravit ti, kteří využívají linky, které okruh kříží. Tedy 16, 16Š, 19, 23, 23Š a 33. U denních linek s jedná o 215 spojů. Ty už neprojedou mezi Moravským Předměstím či Třebší a Zimním stadionem přímo, ale povedou přes kruhovou křižovatku v Malšovicích a dál po Brněnské. „Objízdná trasa prodlouží linku v každém směru o kilometr a čtyři až pět minut. Jízdní doby jsou v tuto chvíli teoretické, je otázka, jak velké to zpoždění bude reálně,“ uvažuje Jan György.

Mapka zrušených zastávek a objízdných tras.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Dá se očekávat, že právě na malšovické kruhové křižovatce by mohly vznikat zácpy. „Pokud by se ukázalo, že to bude vzhledem k hustotě dopravy jinak, upravíme jízdní řády,“ slibuje za dopravní podnik Jan György.

Objížďka znamená pro Dopravní podnik zvýšení nákladů. „Jenom letos odhadujeme, že najedeme 53 tisíc kilometrů navíc, budeme muset nasadit dalších 5 autobusů a 6 řidičů. Celkem to letos dělá v nákladech 5 milionů korun,“ počítá ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Cyklostezka do Ruseka je věčně pod vodou. Problém dočasně vyřeší betonové panely

U prodloužených linek se tak prodlouží doba jízdy. „Chceme v maximální možné míře zachovat stávající polohu spojů od zimního stadionu do města. Aby se spoj, který pojede Miletou z Moravského Předměstí, napojil na stávají jízdní čas, pokud to bude jen trochu možné,“ slibuje Jan György.

První etapa přestavby křižovatky potrvá do konce dubna příštího roku. Pak vypukne druhá fáze obří stavby a zasáhne do městské hromadné dopravy nejvíc. Průjezd Miletou po okruhu se přesune do severní poloviny. Opět nebude možné projíždět mezi Hradeckou a Zborovskou, a navíc bude zavřené odbočení ze Zborovské směrem k soutoku a zpět.

Mohlo by vás zajímat: Páteční špička v Hradci. Napjaté nervy i otáčení na kruhovém objezdu