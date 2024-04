Současnému vedení Hradce Králové se ozvaly dvě firmy, které by od léta chtěly ve městě koloběžky provozovat. „Provoz elektrokoloběžek by měl být výrazně upravený, a to nejen vyhláškou, ale také vzájemnou dohodou, která bude reflektovat ne vždy pozitivní zkušenosti předchozí s tímto dopravním prostředkem,“ řekla hradecká primátorka Pavlína Springerová.

