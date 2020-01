O překvapivém plánu informoval už v úterý na internetu primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Podle všeho bez vědomí svých koaličních partnerů.

Strach z komplikací

Na středeční tiskové konferenci po jednání rady tak všichni hovořili opatrně. „Město výrazně pokročilo v jednáních s nemocnicí ohledně ubytovny. Zásadní podrobnosti v této věci nyní nemůžeme sdělit. Rádi bychom, aby byla budova v majetku města do konce letošního roku," sdělil včera novinářům pouze obecně primátor. Že už je informace o výměně ubytovny za parkoviště ve veřejném prostoru, zaskočilo náměstkyni pro oblast správy majetku Věru Pourovou (ANO). „Nechtěla jsem, abychom to pouštěli ven, protože mám strach, že to může jednání zkomplikovat," divila se, že Hrabálek o věci napsal v tiskové zprávě ODS. Informaci o plánované směně nicméně pro Deník potvrdila.

Dražba by se městu nevyplatila

Osud chátrající ubytovny v ulici Jana Masaryka je velkým tématem od loňského října, kdy se mezi obyvateli Moravského předměstí rozšířila informace o jejím možném prodeji firmě napojené na společnost Škoda Auto Kvasiny. Své obavy z využití objektu pro ubytování stovek zahraničních dělníků přišli tehdy lidé vyjádřit i na jednání zastupitelstva.

Využití ubytovny?

O přesném využití ubytovny hradecká radnice úplně jasno nemá. Ve hře jsou například startovací nebo sociální byty. Rozhodne to, na jaký účel bude možné získat nejvyšší dotaci.

Radnice původně uvažovala o koupi ubytovny, obávala se však vysoké ceny. V případě dražby, do které projevilo zájem vstoupit až 10 subjektů, by se cena mohla vyšplhat zhruba ke 100 milionům korun. Vedení města se tak pokusilo jednat s nemocnicí o možnosti bezúplatného převodu nebo směny. „A směně se nemocnice nebránila. V tuto chvíli jednáme o tom, že bychom za ubytovnu směnili právě to nově vybudované parkoviště společně s pozemkem, na kterém stojí," potvrdila Pourová.

Parkovné by mohla vybírat nemocnice

Ambiciózní plán by mohl být výhodný pro obě strany. Město by získalo objekt s více než stovkou bytů. Ubytovna je už několik let opuštěná, chátrá a její zvelebení by vyžadovalo investice v řádech přinejmenším mnoha desítek milionů. „Na rekonstrukci bytů se budeme snažit získat významnou dotační podporu," napsal však Hrabálek v úterní tiskové zprávě. O přesném využití objektu radnice úplně jasno nemá. Ve hře jsou například startovací nebo sociální byty. Rozhodne to, na jaký účel bude možné získat nejvyšší dotaci.

Nemocnice by naopak získala nově vybudované parkoviště s 205 parkovacími místy, které by mohli využívat i její zaměstnanci. Zároveň by mohla získávat i peníze z výběru parkovacích poplatků, které by měly být zavedeny později v letošním roce. „Chceme se s nemocnicí bavit o tom, jak by parkovné vybírala nebo koho by na parkoviště pustila. Cílem je v každém případě vyklidit aspoň trochu areál nemocnice, aby zde mohli parkovat zejména pacienti, pro které je delší docházková vzdálenost problémem," vysvětlila Pourová.

Slavnostní otevření parkoviště plánuje město přesně za týden. Jeho stavba začala v polovině září loňského roku a město za něj zaplatilo zhruba 11 milionů bez DPH. Pro řidiče bude v prvních měsících provozu přístupné zdarma.