Rekonstrukce obchodního domu Tesco v centru Hradce Králové se protáhne o něco víc, než se čekalo. Už nyní je jasné, že ani druhý plánovaný termín pro otevření se nestihne. Znovu nakupovat zde budou moct lidé nejdříve od června.

Obchodní dům Tesco v centru Hradce Králové. | Foto: Deník/ Michaela Horynová

Už je to rok, kdy se kvůli plánované rekonstrukci uzavřel do té doby nejnavštěvovanější obchodní dům v Hradci Králové. Tesco na náměstí 28.října se podle původních plánů majitele objektu Martina Nového mělo znovu otevřít už po osmi měsících v listopadu 2019. Jenže už na podzim se ukázalo, že práce nejdou tak rychle, jak doufal. Stavební povolení si proto Nový nechal prodloužit až do konce letošního roku. Zároveň ale avizoval, že práce na budově bývalého Prioru tak dlouho rozhodně trvat nebudou.