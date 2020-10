Za poslední dva roky stoupá ve městě celková separace odpadu, ze kterého se vytřídí více než 50 procent papíru, plastu a skla. Dochází také ke zvýšenému množství sběru elektrospotřebičů. Ačkoliv odpadu ve městě přibývá, patří Hradec stále mezi města s vysokým poměrem vytříděného odpadu.

Do budoucna by mohla způsob třídění usnadnit i městem připravovaná mobilní aplikace. „Jejím smyslem má být zpřehlednění odpadové situace ve městě. Aplikace by měla ukázat, kde se nachází nejbližší kontejnerová stání a jakého jsou druhu,“ vysvětlil náměstek Jiří Bláha.