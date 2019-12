Hradec zdražil svoz odpadu

Od nového roku se v Hradci Králové zvýší poplatky za odpady. Dospělí budou nově platit 600 korun ročně, děti od šesti do čtrnácti let a senioři nad sedmdesát let 300 korun.

Popelnice na třídění odpadu v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Jan Pruška

Město chce získané peníze mimo jiné využít na opravu míst pro sběr odpadu. Změnu v úterý schválili zastupitelé. (kk) Na IT projekty dala letos radnice skoro 50 milionů Přečíst článek ›

Autor: Redakce