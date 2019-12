Tři roky trvá spor o budoucnost kaštanové aleje na Pražském Předměstí v Hradci Králové kvůli plánovanému zdvojkolejnění železniční tratě v této lokalitě. Spolek Kaštanka, zástupci magistrátu a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se léta přou především o možnost zachovat alej.

Kaštanová alej v Hradci Králové podél železniční trati do Pardubic. | Foto: Deník/ Jan Pruška

Železniční trať mezi Hradcem Králové a Pardubicemi měla být podle plánů SŽDC kompletně zdvojkolejněná do roku 2021. Už dlouho je jasné, že se to nepodaří. Hlavní problémy totiž nastaly v úseku mezi Hradcem a Opatovicemi. Hradecká radnice dokonce přiznala obavy, že by mohla SŽDC od projektu ustoupit. Ta ale zatím svůj zájem o zdvoukolejnění stále avizuje. Plán počítá s tím, že trati má ustoupit jedna řada kaštanové aleje v Opatovické ulici. Proti tomu se ale bouří místní obyvatelé. „Nejsme proti zdvojkolejnění, pokud se nezhorší kvalita životního prostředí v oblasti. A tomu bohužel zatím všechno nasvědčuje,“ vysvětlil předseda spolku Kaštanka Ondřej Samek.