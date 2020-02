Čtyři roky trvající spor o budoucnost kaštanové aleje v Opatovické ulici v Hradci Králové se blíží k rozuzlení. Vedení města vyhlásilo, že rozhodnout o osudu aleje chce ještě letos na jaře.

Proti vykácení oblíbené aleje, které plánuje Správa železnic (SŽ) kvůli stavbě druhé koleje na trati mezi Hradcem a Pardubicemi, bojují místní obyvatelé ze spolku Kaštanka. „Nejsme proti zdvojkolejnění, pokud se nezhorší kvalita životního prostředí v oblasti,“ vysvětloval už dříve Ondřej Samek. Místo na východní straně trati by podle spolku mohla druhá kolej vést po straně západní. To ovšem znamená potřebu vykoupit některé pozemky na druhé straně trati. S těmi teď po dohodě s radnicí zkusí jednat spolek Kaštanka. „Určitě je to lepší, než když tam přijdou úředníci z magistrátu nebo ještě hůře ze SŽ. Je to šance, jak zachránit alej. Jestli to vyjde, je otázka,“ říká radní Adam Záruba.

Zástupci Kaštanky přiznávají, že jen těžko seženou souhlasy majitelů, pokud by zůstalo v platnosti trasování, se kterým přišla SŽ. Zabírá totiž příliš velké části pozemků. „Chceme proto menší změnu trasování. Zároveň prosazujeme stavbu z kolejí a také chceme nízké protihlukové zdi, které zužují kolejiště. Teď potřebujeme souhlas majitelů pozemků, že budou ochotní při této variantě jednat. Pak možná vznikne tlak od města na to, aby tu trasu Správa železnic upravila,“ vysvětluje Samek.

Přestože podle spolku je na rozhodnutí stále dost času, protože první etapa prací SŽ se odehraje na hradeckém nádraží, město už nechce s rozhodnutím otálet. „Řekli jsme si, že je potřeba tu věc rozhodnout. Pokud by některý z vlastníků nesouhlasil, rozhodneme se pro původní variantu se zásahem do aleje,“ řekl náměstek primátora Martin Hanousek ze Změny pro Hradec a Zelených. V takovém případě by měla jako náhradní výsadba vzniknout nová kaštanová alej v nedaleké Družstevní ulici. Jasno má být do konce jara.