Další potřebné opravy, na které se budou muset připravit všichni chodci a řidiči, započnou už v srpnu. Společně s blokovým čištěním silničáři opraví lokální závady na silnici a uličních vpustích v ulici Na Kotli. Práce budou posléze pokračovat u nedalekého levostranného chodníku ve Fučíkově ulici až po ulici Františka Halase. Jeden z nových chodníků vyroste do konce prázdnin také v Hradecké ulici naproti Studijní a vědecké knihovně Hradec Králové.

Jak silničáři upozorňují, nejvíce oprav nastane ale až v druhé polovině posledního letního měsíce. „Technika zavítá do ulic Dykova a Bratří Štefanů. Zhotovitelské práce, na dohromady až 6,5 tisících metrech čtverečních, zde budou pokračovat do podzimních měsíců. Silničáři technických služeb opraví rovněž přes tisíc metrů čtverečních silnice v ulici Mandysova. Odstartuje i oprava chodníku u budovy základní školy SNP se silničním zálivem. Tady by chtěli silničáři práce dokončit do začátku školního roku,“ uvedli.

Práce budou pokračovat také ve Spořilovské ulici, opravují se dvě lávky na Benešově třídě. Připravují ale i vylepšení v podobě nových slepeckých pásů na chodníku u Ulrichova náměstí a dokončení nových dopravních portálů v ulici Akademika Bedrny a Průmyslová.

