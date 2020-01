Tradiční víkendový skibus mezi Hradcem Králové a Deštným v Orlických horách pojede také v pátek, v den pololetních prázdnin.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Skibus jezdí do Deštného přímo, v Hradci má před cestou do hor hned několik zastávek: 7.15 Podzámčí, 7.20 Benešova, 7.25 Hotel Garni, 7.40 Terminál hromadné dopravy, nástupiště F3, 7.50 Adalbertinum a 8 hodin Alessandria. Na zpáteční cestu z Deštného do Hradce Králové skibus vyráží v 16.15 hodin.