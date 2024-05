Veřejné osvětlení na ulicích Hradce Králové projde proměnou. Stávající pouliční lampy hodlá město vyměnit za úpornější a ekologičtější svítidla. Výměna proběhne v několika etapách, už na začátku června se dočká celý tzv. velký městský okruh. Většinu z výměny navíc pokryje dotace.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

„Chceme v našem městě upřednostnit moderní styl veřejného osvětlení, proto jsme zvolili LED svítidla. Jsou nejen ekologičtější, ale také úspornější a mají delší životnost. Díky této výměně bychom na veřejném osvětlení mohli i výrazně ušetřit,“ popisuje náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek. Světla navíc nebudou mít nepříjemné bílé světlo, bude se jednat o přirozené teplé tóny, které nejsou pro oči zatěžující.

„Výměnu veřejného osvětlení plánujeme uskutečnit v několika etapách, které na sebe navazují. V té první nahradí stávající světla 381 kusů nových LED svítidel a 21 výložníků, a to po téměř celé délce velkého Gočárova okruhu. Jedná se o úsek dlouhý přibližně 5,5 kilometru. Práce, které dodavatelsky zajišťují technické služby, by měly být zahájeny již v červnu,“ uvádí náměstek primátorky pro oblast správy majetku města Pavel Vrbický. Veškeré práce spojené s první etapou, včetně projektové dokumentace, vyjdou na necelých 3,7 milionu korun včetně DPH. Práce v terénu pak bude zajišťovat společnost Bares Elestav.

Dotace téměř 3,5 milionu

První etapu výměny podpoří štědrá dotace z Národního plánu obnovy ve výši téměř 3,5 milionu korun. Pokryje většinu nákladů. Podána je i žádost o dotaci pro druhou etapu výměny osvětlení.

„Druhá etapa již bude o něco rozsáhlejší. Týkat se bude tzv. malého okruhu, tedy ulic Komenského a Československé armády. Dále jsou zde zahrnuté Gočárova třída a její postranní ulice, Koutníkova ulice a ulice Bratří Štefanů, a také část Rašínovy třídy. Zde je již velká část osvětlení vyměněna za LED svítidla, a to z doby, kdy zde probíhala stavba protihlukových stěn,“ upřesňuje náměstek Vrbický. V této druhé etapě bude třeba dodat 764 nových svítidel a 142 výložníků. V případě příznivého vývoje by mohl být zhotovitel vybrán závěrem letošního roku, v příštím roce by pak měla proběhnout montáž.

