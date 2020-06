Dlouhých 111 let se klenul nad Orlicí v hradecké části Svinary most plukovníka Šrámka. Když v roce 2018 musel ustoupit novému mostu a návrhy o jeho zapsání na seznam kulturních památek byly neúspěšné, rozhodlo tehdejší vedení města, že jeho část zachová pro další generace.

Svinarský most zatím chátrá v trávě

Torzo nejstaršího mostu v krajském městě od té doby už více než dva roky leží v trávě na městském pozemku nedaleko svého původního umístění. Nic se na tom nezměnilo ani poté, co loni na podzim informovala náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO), že radnice torzo mostu do konce roku přesune do areálu hradeckého letiště. Jediná nabídka, kterou město na tento přesun dostalo, byla tak vysoká, že ji nevyužilo. Podle Pourové se jednalo asi o dva a půl milionu korun. "Most je tak stále vystaven všem vlivům počasí a koroduje. Záchrana mostu nás přijde opravdu draho," řekla náměstkyně pro oblast správy majetku města.

Nové uplatnění pro starý most už se ale rýsuje. Podle náměstka primátora pro životní prostředí Martina Hanouska (Změna pro Hradec a Zelení) s ním město počítá při plánované revitalizaci Piletického potoka. Studii na revitalizaci potoka schválilo loni město jako součást boje proti klimatickým změnám. Nyní je studie prakticky hotová. Koryto Piletického potok by se měla v úseku od prodejen rychlého občerstvení u ulice Akademika Bedrny až po ulici Pouchovskou rozšířit a získat nový tvar s mnoho zákrutami.

Torzo mostu možná nebude stačit

V místě cesty vedoucí od obchodního domu Kaufland kolem areálu dopravního podniku by pak měl potok překlenout právě most plukovníka Šrámka. Podle studie má být ovšem právě v tomto místě koryto potoka dost široké. Část, která ze starého mostu zbyla, tak nemusí stačit. "Je škoda, že se nezachoval celý, nyní bychom ho museli nastavovat. Zpracováváme ale ještě variantu, podle které by se v místě přechodu říční niva udělala užší, aby stačil tento most a rozšířila by se v jiné části," vysvětlil Hanousek. Na radnici pevně věří, že most nebude po svém dvouletém pobytu v trávě příliš poškozen.

Nová bytová zástavba

Nedaleko mostu by měly vzniknout také dvě tůně. To všechno přispěje k lepšímu zadržování vody ve městě. Díky protipovodňovým stěnám pak celé území ohraničené na druhé straně železniční tratí vedoucí na Třebechovice získá nový život. V plánu je cyklostezka, rekreační zóna plná zeleně podél potoka i bytová zástavba. "Území je unikátní tím, že je celé v majetku města a je to jedna z nejlepších lokalit, kde by mohlo dojít k výstavbě bydlení. V současné době je to území nevyužitelné, protože je povodňově ohrožené," dodal Hanousek.

Byty by měly v budoucnu vzniknout v části lokality podél ulice Akademika Bedrny. Právě tato část plochy je v územním plánu určená pro bytovou výstavbu. "Není to ještě tak daleko, že bychom mohli jít a stavět, ale počítáme s tím," potvrdila Deníku náměstkyně Pourová.