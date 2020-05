Mladý student Adam Miler je autorem největší hradecké petice posledních let. Vyjadřuje nesouhlas s možnou výstavbou silnice přes královéhradeckou přírodní památku Plachta. Minulý týden se petiční výbor sešel na hradecké radnici s primátorem Alexandrem Hrabálkem (ODS). Ten už dříve autory petice vyzval k jejímu stažení. Veřejnost prý uvádí v omyl, protože silnici v rozsahu, který je na obrázku pod peticí, radnice vůbec stavět nechce.

Jak jste se k petici vůbec dostal?

Bydlím v Jaroměři a hodně se zajímám o ochranu přírody ve východních Čechách. Dostala se ke mně zpráva od místních ochranářů, kteří jsou napojení na ty hradecké, že existuje nějaký záměr postavit přes Plachtu silnici. Nejsem ale autorem petice sám, mám ji pouze napsanou na sebe.

Před týdnem jste navštívili na hradecké radnici primátora Alexandra Hrabálka. Jaké to jednání bylo?

Abych řekl pravdu, tak bylo úplně k ničemu. Téměř nic jsme totiž neprojednali. Pan primátor opět řekl, že jsme neprávem osočili město špatným nákresem silnice pod peticí. My argumentovali tím, že ve smlouvě není žádný nákres. Když město neustále říká, že důvod pro silnici by měl být veřejný zájem, tak by mělo veřejnosti ten záměr poskytnout. Proto my jako tvůrci petice máme pádný důvod si myslet, že zákres pod peticí, který je součástí stále platného územního plánu, může být jeden z možných návrhů radnice. Primátor a jeho lidi se nás snažili přesvědčit, že silnice je pro veřejné dobro, protože by odlehčila dopravě v ulici Na Brně. Vyměňovali jsme si názory, ale druhá strana ani nezvážila jinou alternativu než stavbu silnice přes Plachtu.

Jaké jiné možnosti navrhujete?

Existují dvě další varianty, které jsou pro město i finančně výhodnější a jednodušeji proveditelné. Jednoduché řešení by byla optimalizace ulice Na Brně včetně křižovatky s ulicí Brněnskou. Na tento projekt už existuje studie, podle níž by se takto dala zvýšit dopravní kapacita ulice na Brně. Druhou možností je vést silnici přes areál Petrofu.

Co říkáte na slova primátora, že jste uvedli veřejnost v omyl?

Rozhodně takový pocit nemáme a petici stahovat nebudeme. Tahle trasa je zakreslena ve stále platném územním plánu, proto jsme ji brali jako nejpravděpodobnější i nyní.

Radnice ale avizuje, že jí jde pouze o relativně krátký úsek podél plotu Petrofu. Je pro petiční výbor taková varianta přijatelná?

Rozhodně to přijatelné není. Přírodní památka na Plachtě je dlouhodobě víc a víc oklešťována. Z jedné strany obchodním domem, z další rezidenční čtvrtí Plachta a logistickými centry. Každý další metr je velmi znát. To území není na tu svou širokou rozmanitost nijak velké. My se navíc obáváme, že to osekávání může pokračovat i dál. Zakázku město zadalo bez výběrového řízení. U projektu, který má být ve veřejném zájmu, bychom očekávali větší transparentnost. Biologické hodnocení navíc na Plachtě proběhlo už v roce 2016. Že je kvůli změně legislativy potřeba udělat ho znovu, to chápu. Jenže před čtyřmi lety stálo 72 tisíc a nyní skoro 190 tisíc. Přitom pan primátor tvrdí, že nyní se bude hodnotit jen ten krátký úsek podél plotu. Z logiky věci by to tak mělo stát méně. Nedává to smysl a navíc se ve smlouvě jen neurčitě mluví o území přírodní památky Na Plachtě, nijak blíž to tam specifikováno není. To jsou nejasnosti, které v nás vyvolávají obavy.

Jak to vypadá se zájmem lidí o petici?

Elektronickou petici podepsalo už skoro pět a půl tisíce lidí. Spustili jsme už i tištěnou petici, která má větší právní sílu. Zavedli jsme tři petiční místa přímo Na Plachtě, takže když tam lidé jsou na procházku, rovnou tam mohou petici podepsat. Budeme zřizovat i další petiční místa po celém Hradci a možná i dalších okolních městech. Do podzimu, kdy by mělo město dostat výsledky toho biologického posouzení, chceme získat co nejvíce podpisů. Chceme opravdu přesvědčit město, aby svůj záměr přehodnotilo.

O možném osekávání Plachty se v Hradci nemluví poprvé. Před lety pomohl při podobné petici i Dan Bárta. Nechystáte se ho znovu nějak zapojit?

Budeme se ho snažit oslovit. Byli bychom moc rádi, kdyby naší petici opět podpořil. Podpora Dana Bárty, ale i Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka, tehdy petici hodně pomohla. Doufáme, že získáme obdobnou podporu i nyní.

Pokud na vyjde z biologického hodnocení, že je stavba silnice možná, budete to respektovat? Máte k tomu biologickému posouzení důvěru?

Přiznám se, že takovou důvěru nemáme. Zklamala nás netransparentnost toho výběrového řízení, navíc ještě v době koronakrize, kdy se o to lidé tolik nezajímali. Ve smlouvě navíc není specifikovaná lokalita. Zároveň se tam popisuje výzkum, ale úplně v něm chybí savci a ptáci. Biologické hodnocení už navíc začalo a nevypadá vůbec důvěryhodně. Jsou tam plachty na chytání brouků, což je standardní technika. Jenže takové plachty by neměly být průhledné a tady velká část z nich průhledných je. Když vezmeme v potaz tu částku, kterou město za to biologické hodnocení zaplatilo, tak bychom aspoň očekávali skutečně profesionální práci. Žádáme proto zrušení smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Hradec Králové jako objednatelem a Michalem Pravcem jako zhotovitelem. Smlouvu považujeme za nadbytečnou a předraženou, plýtvající veřejnými finančními prostředky, které by mohly být použity efektivněji pro skutečný veřejný zájem občanů města.