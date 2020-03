Hradecké městské organizace omezí kůli nařázení státu provoz. Divadla o provozu zatím jednají, do odvolání jsou pozastaveny všechny koncerty ve filharmonii. Uzavřen je také padesátimetrový plavecký bazén a aquacentrum v městských lázních. Od středy března se zavírají všechny školy včetně základních uměleckých škol. Toto rozhodnutí se zatím netýká mateřských škol, stejně tak školní jídelny zůstávají v provozu. Upravený je také provoz linek MHD.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zuzana Škvrnová

„V souvislosti s novým nařízením ministerstva zdravotnictví jsem na dnešní poledne svolal mimořádné jednání kolegia primátora, kde jsme s náměstky a vedoucím odboru krizového řízení probrali situaci v jejich jednotlivých gescích. Samozřejmě přistupujeme k celé problematice tak, jak stanoví centrální orgány. Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o zákazu všech veřejných i soukromých hromadných akcí s účastí nad sto lidí, a to s účinností od úterních osmnácti hodin večer až do odvolání. l Od zítřka budou uzavřené i městské školy a omezený bude i provoz dalších našich organizací,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. Provoz Magistrátu města Hradec Králové v tuto chvíli není omezen. „Pokud je to však možné, doporučujeme všem občanům vyřízení úředních záležitostí odložit, případně vyřídit telefonicky či e-mailem, pro platby lze využívat bezhotovostního platebního styku,“ dodává primátor.